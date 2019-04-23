Дело о пытках электрошокером и сигаретами 13-летнего школьника передали в суд Петербурга

В феврале 2019 года СМИ и соцсети Петербурга потрясла новость о 13-летнем мальчике, который якобы изнасиловал свою годовалую сестру. Сама по себе эта история звучит жутко, однако она имела за собой продолжение. Оказалось, что недвусмысленное отношение ребенка к малышке заметили маргинальные друзья их матери и решили наказать парня. Вместо бранных слов и работы со специалистом, мальчик получил несколько десятков раз ремнем с металлической бляшкой, удары электрошокером, а также испытал на своей коже ожоги от сигарет.

Мальчика забрали в больницу с множественными ушибами, ожогами и сотрясением мозга. Девочку тоже госпитализировали. С избитым парнем работами психологи, которые и выяснили, что школьник действительно совершал какие-то противоправные действия сексуального характера по отношению к малышке. Причем не один раз.

- С учетом того, что мальчик не достиг еще возраста привлечения к уголовной ответственности, с ним будут проведены меры профилактического характера, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Сейчас Фрунзенский районный суд Северной столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые истязали школьника. Обвинение считает, что один из них в момент избиения мальчика был под действием психотропных веществ, второй просто пьян.

- 19 февраля мужчины, с головы до ног избили мальчика ремнем с металлической пряжкой, а также руками и ногами. Также несколько раз ударили током в грудь ребенка, а в довершении потушили об него сигарету где-то в область головы, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На данный момент уголовное дело к производству пока не принято. Также под вопросом родительские права матери детей. Как сейчас уже известно, семья, где жили дети, неблагополучная. Уже больше года она стоит на учете в органе опеки и попечительства. Живут они все в трехкомнатной квартире, но занимают всего две комнаты: мать, двое детей и их дедушка. Мальчик и девочка от разных отцов. Папа дочери сейчас находится в тюрьме.

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