2019-04-23T10:45:42+03:00
Происшествия

Дело о пытках электрошокером и сигаретами 13-летнего школьника передали в суд Петербурга

Двое пьяных мужчин издевались над мальчиком, обвиняя его в домогательствах к годовалой сестре
Лилия КОЗЛОВА
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Суд Петербурга рассмотрит дело о пытках 13-летнего школьникаСуд Петербурга рассмотрит дело о пытках 13-летнего школьникаФото: Олег ЗОЛОТО
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В феврале 2019 года СМИ и соцсети Петербурга потрясла новость о 13-летнем мальчике, который якобы изнасиловал свою годовалую сестру. Сама по себе эта история звучит жутко, однако она имела за собой продолжение. Оказалось, что недвусмысленное отношение ребенка к малышке заметили маргинальные друзья их матери и решили наказать парня. Вместо бранных слов и работы со специалистом, мальчик получил несколько десятков раз ремнем с металлической бляшкой, удары электрошокером, а также испытал на своей коже ожоги от сигарет.

Мальчика забрали в больницу с множественными ушибами, ожогами и сотрясением мозга. Девочку тоже госпитализировали. С избитым парнем работами психологи, которые и выяснили, что школьник действительно совершал какие-то противоправные действия сексуального характера по отношению к малышке. Причем не один раз.

- С учетом того, что мальчик не достиг еще возраста привлечения к уголовной ответственности, с ним будут проведены меры профилактического характера, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Сейчас Фрунзенский районный суд Северной столицы зарегистрировал уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые истязали школьника. Обвинение считает, что один из них в момент избиения мальчика был под действием психотропных веществ, второй просто пьян.

- 19 февраля мужчины, с головы до ног избили мальчика ремнем с металлической пряжкой, а также руками и ногами. Также несколько раз ударили током в грудь ребенка, а в довершении потушили об него сигарету где-то в область головы, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На данный момент уголовное дело к производству пока не принято. Также под вопросом родительские права матери детей. Как сейчас уже известно, семья, где жили дети, неблагополучная. Уже больше года она стоит на учете в органе опеки и попечительства. Живут они все в трехкомнатной квартире, но занимают всего две комнаты: мать, двое детей и их дедушка. Мальчик и девочка от разных отцов. Папа дочери сейчас находится в тюрьме.

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С понедельника, 25 февраля, в СМИ и соцсетях Петербурга начали появляться страшные заголовки: «12-летний мальчик изнасиловал свою годовалую сестру». Однако после того, как с этой историей начали разбираться следователи и уполномоченный по правам ребенка в Северной столицы, выяснилось, что ситуация куда ужаснее, чем кажется на первый взгляд. Сейчас мальчик и его годовалая сестренка оба находятся в детской больнице.(подробности)

Мальчик, которого пытали электрошокером в Петербурге, действительно домогался своей годовалой сестры

Громкая история о 12-летнем мальчике из Петербурга, которого избили пьяные мужчины, друзья его матери по подозрению в изнасиловании годовалой сестренки, приобрела новые обороты. По данным следственного комитета, ребенок действительно совершал действия сексуального характера по отношению к маленькой девочки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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