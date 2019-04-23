Советы петербуржцам: как найти управу на шумных соседей?

ДЕНЬ ВНЕ ЗАПРЕТА

- Мы купили квартиру в новостройке, делаем ремонт, - жалуется петербуржец Александр. - На первом этаже висит объявление: шумные работы запрещены днем – с 13.00 до 15.00. В УК утверждают, что это общегородское правило, которое все обязаны соблюдать. Мол, маленькие дети в это время спят. Неужели дневной перерыв официально внесли в закон?

На самом деле, дневного тихого часа ни в петербургском, ни в федеральном законодательстве нет. Действительно, в марте депутаты обсуждали этот вопрос, но пришли к очень логичному выводу: одни дети спят с часу до трех, другие – с двух до четырех. Младенцы и в шесть вечера могут уснуть, и в одиннадцать утра. Поэтому всех под одну гребенку тут не причесать.

- Официально закон не менялся: шумные работы в будни запрещены только по ночам, - утверждает юрист. - Все что может ваша управляющая компания – это вежливо попросить жильцов делать в шумных работах перерыв на определенное время. Многие так и делают, и им идут навстречу. Но прикрываться законом при этом не стоит.

Кстати, в 2015 и 2016 годах парламент Петербурга принял поправки к закону «Об административных правонарушениях Петербурга» и изменил понятие ночного времени. Если раньше «ночь» в Петербурге наступала в 23.00 и заканчивалась в 07.00, то теперь отдыхать в тишине горожане имеют право с десяти часов вчера до восьми часов утра. В выходные шумные работы запрещены до полудня.

НОВЫЙ ГОД - ИСКЛЮЧЕНИЕ

Есть петербуржцы, для которых каждый Новый год – это каторга. Под окнами фейерверки до утра, Спать не получается, животные пугаются. Но в этом случае законодательство на стороне празднующих. В обычное время пиротехнику – петарды, ракетницы и прочее, действительно ночью использовать нельзя. Однако новогодняя ночь стала исключением. Запускать фейерверки официально можно до 4 часов утра 1 января. На практике же все веселятся и в шесть, и в семь. И никто за это не наказывает.

Есть и другие исключения. Таким, например, считается шум, который получается при «отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий». То есть звон колоколов на храмах никак не нарушает закон.

Кстати, еще одним исключением из закона считается проведение согласованных культурно-массовых и спортивных мероприятий.

А ЧТО ЖЕ СТРОЙКА?

- Под окнами строят детский сад, - рассказывает петербурженка Екатерина. - Гул стоит и днем, и ночью. На все жалобы отвечают, что это в наших же интересах, чтобы они быстрее закончили. Нам, конечно, нужен садик, но неужели такой ценой?

- Строители неправы, - уверен Александр Карпенко. - Возведение детского сада важная вещь, но не исключительная. Более того, запрет на строительные работы в ночное время вынесен в законе отдельным пунктом. И штраф за его нарушение выше, чем за обычный шум. Юридические лица, то есть подрядчики, могут заплатить до миллиона рублей.

Кроме того, ночью нельзя вести разгрузочные и погрузочные работы. Исключение – вывоз зимой снега, а также чрезвычайные ситуации, когда надо предотвратить или ликвидировать последствия аварий, стихийных бедствий, иных происшествий.

ТАНЦЫ ДО УПАДУ

Хуже вечного ремонта, пожалуй, только веселые соседи. Слушают громко музыку, танцуют. Причем, и ночью, и днем. И на предупреждения участкового - не реагируют...

- На самом деле, предупреждения – это самый мягкий вариант наказания, прописанный в законе, - говорит юрист. - Если ситуация не меняется, вашим соседям пора выписывать штраф. За такое поведение он может составить от 500 до четырех тысяч рублей. Чуть меньше верхняя планка штрафа за шум утром в выходные дни – три тысячи рублей.

Разумеется, это размер штрафа для отдельных горожан, то есть, для физических лиц. Если шумят организации: например, после 22.00 доносится музыка из кафе, или же какой-то динамик с рекламой магазина включают в десять часов утра в субботу, размер штрафа увеличивается.

Отдельно добавим, что днем слушать музыку на запредельной громкости тоже никто не разрешал. Есть санитарные нормы: предельный уровень бытового шума в ночное время должен составлять не больше 45 децибел, днем не больше 55.

Теперь по поводу наказаний… это достаточно сложная и больная тема. Вообще, нужно вызывать полицию. Но у сотрудников правоохранительных органов Петербурга пока что нет права задержать шумящего человека или оформить протокол об административном правонарушении. Все что они могут, зафиксировать жалобу и направить материалы в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Поэтому они и предпочитают для начала ограничиваться внушениями, которые не всегда помогают.

Кроме того, не всегда полицейские успевают приехать до того, как нарушитель перестал шуметь. Поэтому можно попробовать самостоятельно собрать доказательства: видеофиксацию, аудиозаписи, шумовые замеры. И с этим обращаться в суд.ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ

ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

К каким документам апеллировать, разбираясь с нарушителями

- СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» устанавливает предельно разрешенные уровни шумов. - Жилищный кодекс требует соблюдать права и законные интересы соседей.

- Гражданский – разрешает собственнику требовать устранения нарушений этих самых прав.

- Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» от 31.05.2010 – определяет понятие «ночного времени в городе». Статья 8 – полностью посвящена нарушению тишины и покоя, то, что в обиходе называется «законом о тишине».

КОНКРЕТНО