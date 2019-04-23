Куда в 2019 году в Петербурге можно сдать батарейки и аккумуляторы

Те, кто заботится об экологии знают: выкидывать батарейки, лампы и прочие подобные стационарные пункты сбора отходов. Туда можно было сдать и шины, и аккумуляторы, и даже просроченные лекарства.

К сожалению, такие пункты, уже второй год не работают. С 2018-го в Петербурге действует новая городская система по сбору и утилизации опасных отходов. Если ранее она находилась в ведении комитета по природопользованию, то теперь этим занимается комитет по благоустройству.

В рамках новой системы остались экомобили (расписание стоянок на сайте экоспб.рф) . В прошлом году они действительно принимали по минимуму: мини-энергосберегающие лампы, батарейки, градусники и ограниченное количество люминесцентных ламп, а также мини-аккумуляторы.

В 2019-м к передвижному пункту сбора можно принести и оргтехнику, а также периферийные устройства: мониторы, системные блоки, ноутбуки, планшеты, калькуляторы, ксероксы, факсимильные аппараты, клавиатуры, мыши, колонки, наушники, микрофоны, web-камеры, usb-флэшки, принтеры и сканеры.

А вот шины, автомобильные аккумуляторы, медицинские препараты, отработанные масла и лакокрасочные материалы сюда сдать, к сожалению, не получится.

Кроме того, есть экобоксы. для тех же целей. Их адреса можно посмотреть на сайте экоспб.рф. От физических лиц принимают принимаем мини-энергосберегающие лампы, батарейки, градусники.

А еще мы считаем обычным мусором пластиковые бутылки, картонные и композитные упаковки. и смело кидаем их в помойное ведро вместе с прочими отходами. Но на самом деле – это огромная экологическая проблема.

В Петербурге сбором таких отходов занимается ряд компаний. Например, RecoverGreen, «ВторРесурс», «Форек» и другие. Они же занимаются приемом макулатуры, полипропиленовых отходов, таких как одноразовые контейнеры, упаковки из-под сметаны или пакеты от хлеба, и так далее.

Более того, за это платите не вы, а вам. За сданную упаковку возвращается залоговая стоимость. Размер вознаграждения зависит от типа и цвета материала и его объема.

А КУДА ДЕВАТЬ ШИНЫ?

Изношенные покрышки относятся к четвертому классу опасности (всего их пять, первый – самый серьезный). И если они где-то лежат больше полугода – это уже хранение опасных отходов. Не самых ядовитых, но все же. Несколько лет назад экологи проверяли песок и землю внутри «клумб» и «песочниц» из покрышек. В трех из пяти обнаружили тяжелые металлы.

Шины, отжившие свое, нельзя ни сжигать, ни закапывать в землю. Единственный адекватный способ их утилизации – механический, на специальном оборудовании. Порубить, порезать, раздробить на мельчайшие кусочки, буквально в крошку, которую потом используют, например, для покрытия спортплощадок или добавят в битум и закатают в асфальт.

В авторитетных автосервисах и на шиномонтажах использованные покрышки забирают по первой просьбе клиента, причем бесплатно. Дальнейшая их судьба покрыта туманом. Если же, вы решили утилизировать шины самостоятельно, вам нужно будет найти фирму, которая этим занимается. Таких в городе множество. Причем, некоторые принимают колеса бесплатно, другие – за небольшую плату. Есть и третьи, которые приплатят вам. Но таких очень мало.

КСТАТИ

- Не надо выбрасывать в мусор старые телефоны! Даже за неработающие аппараты можно выручить небольшие деньги. Например, отдать их в специальную скупку, которая принимает телефоны и смартфоны на запчасти. Или же воспользоваться программой утилизации в крупных магазинах. Сдав старую технику или электронику можно по скидке приобрести новую.

НА ЗАМЕТКУ

Полезные эко-телефоны

Городская комплексная аварийная экологическая служба — ГКАЭС — (по обнаружению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций с радиоактивными, химическими веществами и ртутью).

Телефон диспетчерской службы: (812) 328-80-69

По ликвидации разливов нефти на судоходной части акватории (Нева, рукава Невы- от Новосаратовки до Кронштадта) и на несудоходной части акватории — ГУП "Пиларн".

Телефон диспетчерской службы: (812) 323-13-56

Если в водотоке плавает мусор, сообщите в службу ГУП «Ленводхоз» (они занимаются уборкой наплавных загрязнений):

Телефон диспетчерской службы: (812) 786-39-80.

Международная экологическая организация «Гринпис» (петербургское отделение): (812) 303-90-62