Частицу гроба Господня накануне Пасхи привезли из Иерусалима в Петербург

В первый день страстной недели в Александро-Невскую Лавру передали ценные реликвии христианского мира. Из Иерусалима в Северную столицу привезли ковчег с частицей гроба Господня, копию гвоздя, которыми был распят на кресте Иисус Христос, и образ тернового венца из иерусалимского растения. Теперь святыни на постоянном хранении останутся на территории Лавры – в Храме священномученика Серафима Петроградского. Его также называют Часовней реликвий. Петербуржцы уже успели поклониться привезенным святыням: во время богослужения 22 апреля небольшой храм был полон прихожан. Песнопения во время начала страстной недели исполнил ансамбль солистов Мариинского театра.

– Это – не просто реликвии, которые нам напоминают о тех священных событиях. Это – святыни, соприкасаясь с которыми, мы становимся соучастниками тех библейских событий, которые случились 2000 лет назад, – отметил священник Илия Макаров, председатель отдела религиозного образования и катехизации.

Кстати, Часовня реликвий была открыта и освящена в 2017 году. И уже тогда ее назвали уникальной. Она стала первой в России часовней, где собраны святыни со всего мира, а их подлинность подтверждена документами. Открыли Храм Серафима Петроградского при Отделе религиозного образования и катехизации Петербургской епархии. А под его сводами можно поклониться старинному распятию с частицей Креста Господня. В часовне собраны также мощи святых со всего мира – Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Иоанна Крестителя. Можно увидеть там и облачения преподобного Серафима Вырицкого и святого праведного Иоанна Кронштадтского и другие реликвии.

Напомним, что в этом году Пасха приходится на 28 апреля. Главному для христиан празднику предшествует страстная неделя – самые строгие шесть дней Великого поста. Во время них принято вспоминать о последних днях жизни Христа. А уже в субботу вечером верующие петербуржцы соберутся в городских храмах на Пасхальные богослужения.