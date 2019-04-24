Как стать родителями здорового малыша

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с акушером-гинекологом Александром Понкрашкиным 00:00 00:00

Зачать ребенка, выносить, родить. Казалось бы, все просто: природа сама заложила в нас этот механизм, а значит – она и позаботится о том, чтобы беременность наступила по первому желанию, а будущий малыш появился на свет здоровым. Увы, сегодня далеко не всем родительство дается так легко. О том, чем будущим мамам и папам может помочь современная медицина, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» заведующий отделением пренатальной диагностики «Немецкой семейной клиники» Александр Понкрашкин.

До беременности….

Современный ритм жизни привел к тому, что супруги все чаще откладывают прибавление в семействе на «потом». Правда, при этом забывают, что не молодеют.

- Чем старше будущие родители, тем больше накапливается у них заболеваний, - напоминает Александр Понкрашкин. – При этом они могут даже не знать про это. И не всегда удается родить здорового ребенка. Тут бы выносить до определенного срока, чтобы плод весил хотя бы 600 граммов. А дальше уже – забота неонатологов и педиатров его выходить.

Максимально исключить проблемы и осложнения помогает прегравидарная подготовка (подготовка к зачатию – прим. ред.). Именно с нее должна начинать семейная пара, которая ответственно подходит к планированию прибавления в семействе. В принципе, она не включает в себя ничего сверхъестественного: консультация акушера-гинеколога, анализы – мазки, онкоцитология, анализ крови. Желательно сдать и коагулограмму: по словам нашего эксперта, сейчас очень много женщин, у которых есть проблемы с гемостазом (свертываемостью крови – прим.ред).

- Обязательно нужно обследовать и мужчину, - подчеркивает Понкрашкин. – Если женщина не знает, что у нее есть проблемы со здоровьем, то мужчина и подавно не в курсе. Как минимум надо банально сдать спермограмму.

…И девять месяцев ожидания

А потом наступает долгожданная беременность. И женщина, кажется, буквально поселяется в кабинете врача: анализы, еще раз анализы, лор, стоматолог, терапевт, снова анализы, УЗИ... Стоп! Не многовато ли?

- На самом деле все врачи работают по 572-му приказу Минздрава, - объясняет Александр Понкрашкин. – Этот документ регламентирует все обследования и их количество. Минимум – обязателен. Например, осмотр беременной женщины при физиологическом течении беременности должен проводиться не менее семи раз. Регламентируется количество осмотров другими специалистами (терапевтом, стоматологом и др.). В случае необходимости назначаются дополнительные консультации, например, гематолога.

Кроме анализов и осмотров в обязательный список входят три УЗИ. К третьему – после 32-й недели добавляется КТГ – кардиотокография, а также допплеровское исследование сосудов плаценты и сосудов плода.

Но даже тут женщины умудряются поступать по-своему. Кто-то чуть ли не каждые две недели бегает и упрашивает врача посмотреть, «бьется ли сердечко». А кто-то, наоборот, пытается уклониться даже от необходимого минимума, считая, что исследование наносит вред малышу.

- Современные цифровые аппараты изготовлены так, что они не могут нанести ущерб плоду, - развеивает мифы Александр Понкрашкин. – Иначе ни в одной стране мира ультразвуковое исследование не было бы разрешено. А вот помощь от него колоссальная: ведь основная задача УЗИ – своевременное определение или исключение патологий плода.

Александр Понкрашкин в студии радио «Комсомольская правда».Фото: Андрей ГАШЕВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем нужно делать три УЗИ?

Наш собеседник объясняет: самый важный скрининг – первый, который делается на сроке между 11 и 13 неделями беременности. Он комбинированный, его проводят вместе с биохимическим скринингом – это анализ крови для определения уровня двух гормонов.

- В совокупности эти исследования позволяют отсечь очень много хромосомных аномалий, которые могут вызвать прерывание беременности или патологии несовместимые с жизнью, - объясняет врач. – Кроме того, мы можем рассчитать риски развития осложнений у самой женщины.

Второе УЗИ проводят на сроке 16-20 недель. Плод уже стал больше и многие структуры видны намного лучше.

- Например, на первом УЗИ очень сложно разглядеть структуры сердца, - рассказывает Александр. – На втором – уже гораздо лучше. Многое, конечно зависит и от оборудования: чем больше технических возможностей для визуализации, тем точнее описание. Есть экспертные аппараты, есть высокого класса и среднего класса. Конечно, лучше всего работать на аппаратах экспертного класса.

После 30 недель врачи начинают проводить тесты, которые позволяют максимально четко понять, что происходит с малышом – а он уже почти как взрослый человек!

- На третьем узи врачи обязательно должны сделать допплерометрию сосудов плаценты, чтобы оценить функциональные возможности плода, проверить его нервную, кровеносную систему, - перечисляет Понкрашкин. – Она же может показать и изменения в организме матери. Причем, в зависимости от стадии будет понятно, нужно ли просто продолжать наблюдение или же необходима срочная госпитализация в специализированный роддом.

Зачем еще нужно третье УЗИ? Чтобы исключить патологии развития с поздними проявлениями. Например, с 32-34 недель можно разглядеть опухоли головного мозга, а также ряд патологи сердца. В этом же триместре специалисты оценивают состояние плаценты, ее степень зрелости, а также наличие или отсутствие патологий приращения.

Много ли в Петербурге здоровых беременных? На каком сроке нужно прийти в женскую консультацию в первый раз? В какой роддом должна отправиться женщина с гемостазом? Для чего будущей маме искать общий язык с акушером-гинекологом? Слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».