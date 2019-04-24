Спортивные костюмы «Россия» – часть мировой моды

В 80-е годы спортивные костюмы появились в гардеробе каждого советского гражданина с уровнем дохода выше среднего. Если же приобрести костюм международного бренда было не по карману, то на выручку приходили китайские подделки с искаженными названиями и моделями.

Мода на спортивные костюмы, начавшаяся после триумфальной московской олимпиады жива и по сей день. Но если раньше желающие отличиться стремились купить костюм с логотипом популярного производителя, то в наши дни этим трудно удивить.

Подчеркнуть собственную индивидуальность можно при помощи дизайна, отличающегося от стиля гигантов мира одежды. Именно поэтому последние годы в странах Европы и Америки не спадает мода на русифицированную одежду: кофты, футболки, даже носки украшены текстом на кириллице, а фасоны напоминают типичный ассортимент рынков 90-х. Среди оценивших - звезды кино Райан Гослинг и Рами Малек, баскетболист Кевин Дюрэнт.

Фото: «Русич Спорт».

Если же вы далеки от мира моды и хотите увидеть более классические варианты, то подходящую альтернативу предлагает коллекция спортивных костюмов Россия. Костюмы сибирского бренда “Русич Спорт” не только наполнены российским колоритом, но и соответствуют технологическим требованиям, нормам и стандартам.

Надписи и эмблемы на спортивных костюмах Россия выполнены вышивкой и не боятся стирки, а комбинация хлопка и эластана делает одежду приятней, чем полностью синтетические костюмы других производителей. Положительные отзывы уже оставили 600 покупателей, а в костюмах “Русич Спорт” выступают профессиональные команды и спортсмены. Подойдут костюмы и для повседневных прогулок в парке - в прохладные дни укроют от ветра, а жарким летом не помешают дышать коже.

Проверить качество можно после получения: оценить материалы, вышивку, примерить костюм на соответствие размеру, и только затем оплатить покупку. Костюмы “Русич Спорт” позволяют одновременно проявить свою верность модной классике и получить каждодневное удобство от носки.

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