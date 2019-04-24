У вора «канистра горит»: похищение бензина с АЗС заканчивается уголовным делом

Сегодня сложно представить жизнь без автозаправочных станций. Без них современный мегаполис попросту остановится, застынет, словно офисный работник без огромного стакана кофе.

Тем более в наши дни АЗС - это не просто «заправить машину качественным топливом», а целый супермаркет для автомобиля и, конечно, уютное кафе, ради одной выпечки которого уже хочется заехать на заправку. На все это ушел не один год, и даже не одно десятилетие. Те стандарты сервиса, к которым мы привыкли и теперь считаем само собой разумеющимися, - результат постепенного внедрения европейской модели бизнеса, когда успешное дело неразрывно связано с комфортом (а лучше - с довольной улыбкой) клиента.

- Компания «ЛУКОЙЛ» придерживается самых высоких стандартов обслуживания клиентов. К примеру, для удобства автомобилистов мы используем систему постоплаты. Это значит, что сначала можно заправиться, а уже потом платить за топливо, - поделились в компании.

Однако в будущее, видимо, возьмут не всех, ведь некоторые сами туда не хотят, считая, что доброта, открытость и доверие - повод заработать легкие деньги, обманув и ограбив.

- Иногда люди пытаются найти лазейки для обогащения. Кто-то ворует топливо по-мелкому, думая, что Уголовный кодекс на него не распространяется. Кто-то создает целые преступные группировки для краж с АЗС, - рассказали представители ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

И те и другие надеются, что пронесет, что «у правоохранительных органов есть дела поважнее». Статистика и жизнь говорят об обратном. Система видеонаблюдения позволяет без труда определить номер автомобиля, распознать водителя, который покинул АЗС, не заплатив за бензин.Эти данные направляются прямиком в полицию.

- Благодаря работе правоохранительных органов, постоянно совершенствующимся методам противостояния воровству, и современной технике количество задержанных, привлеченных к административной и уголовной ответственности постоянно растет, - рассказали в компании.

За воровство топлива можно получить реальный срок. И не стоит уповать на то, что заправленный за чужой счет бак признают «мелким ущербом». Дело в том, что между тайным хищением (кражей) и открытым хищением (грабежом) существует лишь тонкая грань. В последнем случае сумма похищенного не имеет значения: разбирательство однозначно закончится уголовным делом. Чтобы отмыться от пятна судимости, не хватит целой жизни...

Разбойные нападения на заправки сегодня случаются крайне редко. Так, за последние четыре года на АЗС «ЛУКОЙЛ» покушались 16 раз. Причем в 2017 году был один такой случай, и ни одного в 2018-м. Большая часть преступлений раскрыта. За свой «улов», который по стоимости не превысил 23 тысячи рублей, воры получили реальные сроки. Чуть-чуть сэкономил на топливе, а сидеть придется от 9 до 12 лет.

КОНКРЕТНО

Как работает система безопасности

Все заправочные станции оснащены видеокамерами, кнопками тревожной сигнализации с вызовом вооруженной группы быстрого реагирования, которая не будет считать, сколько там топлива украдено... Кроме того, на заправках есть дистанционная блокировка дверей, громкоговорящая связь и другая защитная техника.

- Алгоритм действий персонала АЗС «ЛУКОЙЛ» оттачивается постоянными проверками и тренировками, - отметили в компании.

Олег Белов