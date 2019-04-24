В Петербурге пассажиров провалившегося в кипяток автобуса пришлось доставать через люк в крыше

Серьезная коммунальная авария произошла днем 24 апреля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Около 16:30 на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской прорвало трубу с горячей водой. В яме с кипятком застрял пассажирский автобус.

- Перекресток полностью залит водой. Автобус провалился в яму. Пассажиров эвакуируют через люк в крыше, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В Петербурге, в Купчино, в яму с кипятком провалися автобус. Пассажиров доставали через люк в крыше. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По некоторым данным, автобус колесом мог въехать в люк, из которого и фонтанировал кипяток. Но в любом случае, самостоятельно выехать он не смог. Чтобы спасти людей из водной ловушки, пожарным пришлось подогнать свою машину вплотную к автобусу и через люк в его крыше достать всех пассажиров.

Пассажиров автобуса пришлось доставать через люк и вывозить на пожарной машине. Фото: vk.com/spb_today

После людей вывезли на сухое место. Сейчас территория прорыва оцеплена. Весь перекресток закрыт для движения транспорта. На месте работают все экстренные службы города. О пострадавших в ЧП пока ничего не сообщается.

Из-за коммунальной аварии маршруты городского транспорта пришлось изменить.

- Трамваи №№ 43, 25 следуют в объезд по ул. Ярослава Гашека. Троллейбус № 39 следует по маршруту № 47 от метро «Купчино» до конечной станции «Малая Балканская улица» и от метро «Электросила» до ж/д станции «Сортировочная», - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

По информации «Теплосети», в Купчино прорвало трубу диаметром 1000 миллиметров. По состоянию на 18:20 авария локализована. Без горячей воды временно остались 82 жилых дома.