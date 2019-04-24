2019-04-24T20:32:51+03:00
Общество

«Сирийский перелом»: петербуржцам показали трофейное оружие боевиков

Железнодорожный эшелон привез в Северную столицу более 500 экспонатов
Дмитрий ЛЫКОВ
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Военно-патриотическая акция стартовала в России 23 февраля.Военно-патриотическая акция стартовала в России 23 февраля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Передвижная выставка трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» добралась до Петербурга. Днем 24 апреля железнодорожный эшелон прибыл на Московский вокзал.

Передвижная выставка посетила больше 50 городов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Передвижная выставка посетила больше 50 городов.Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение трех часов петербуржцы и гости города разглядывали на экспозиции оружие и технику: бывший автомобиль ООН, тоннельная машина китайского производства, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал, «джихад-мобиль», ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты и другие экспонаты.

Вагоны превратились в выставочные залы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вагоны превратились в выставочные залы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Экскурсии по необычному поезду провели военнослужащие, участвовавшие в операции в Сирии.

Один из экспонатов выставки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Один из экспонатов выставки.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Также представлена выставка новейшего вооружения и военной техники Западного военного округа, включающая более 20 образцов РСЗО «Град», боевых машин пехоты, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, бронеавтомобилей «Тигр», выставку водолазного оборудования, беспилотные летательные аппараты, - уточнили в пресс-службе ЗВО.

Экскурсии вели военнослужащие. Фото: Артем КИЛЬКИН

Экскурсии вели военнослужащие.Фото: Артем КИЛЬКИН

Участниками торжественного события стали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы, а также военнослужащие с членами их семей. Во время акции все желающие могли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.

Поезд находился в Петербурге ровно три часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Поезд находился в Петербурге ровно три часа.Фото: Артем КИЛЬКИН

Следующей остановкой поезда станет Великий Новгород. Следом «Сирийский перелом» ждут в Пскове, Великих Луках и Ржеве. Завершится военно-патриотическая выставка в Москве в воскресенье, 28 апреля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы гостям и жителям города на Московском вокзале вручили волонтеры.

Прохожим вручили ленточки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прохожим вручили ленточки.Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшие дни акция продолжится. Петербуржцы смогут получить ленточки у станций метро и в отделениях «Почты России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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