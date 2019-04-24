«Сирийский перелом»: петербуржцам показали трофейное оружие боевиков
Передвижная выставка трофейной военной техники из Сирии «Сирийский перелом» добралась до Петербурга. Днем 24 апреля железнодорожный эшелон прибыл на Московский вокзал.
Передвижная выставка посетила больше 50 городов.Фото: Артем КИЛЬКИН
В течение трех часов петербуржцы и гости города разглядывали на экспозиции оружие и технику: бывший автомобиль ООН, тоннельная машина китайского производства, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль, самоходный минный трал, «джихад-мобиль», ракетно-артиллерийское вооружение, беспилотные летательные аппараты и другие экспонаты.
Вагоны превратились в выставочные залы.Фото: Артем КИЛЬКИН
Экскурсии по необычному поезду провели военнослужащие, участвовавшие в операции в Сирии.
Один из экспонатов выставки.Фото: Артем КИЛЬКИН
- Также представлена выставка новейшего вооружения и военной техники Западного военного округа, включающая более 20 образцов РСЗО «Град», боевых машин пехоты, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, бронеавтомобилей «Тигр», выставку водолазного оборудования, беспилотные летательные аппараты, - уточнили в пресс-службе ЗВО.
Экскурсии вели военнослужащие.Фото: Артем КИЛЬКИН
Участниками торжественного события стали ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, юнармейцы, а также военнослужащие с членами их семей. Во время акции все желающие могли подкрепиться гречневой кашей и горячим чаем.
Поезд находился в Петербурге ровно три часа.Фото: Артем КИЛЬКИН
Следующей остановкой поезда станет Великий Новгород. Следом «Сирийский перелом» ждут в Пскове, Великих Луках и Ржеве. Завершится военно-патриотическая выставка в Москве в воскресенье, 28 апреля.
А В ЭТО ВРЕМЯ
24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы гостям и жителям города на Московском вокзале вручили волонтеры.
Прохожим вручили ленточки.Фото: Артем КИЛЬКИН
В ближайшие дни акция продолжится. Петербуржцы смогут получить ленточки у станций метро и в отделениях «Почты России».
ИСТОЧНИК KP.RU