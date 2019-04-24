2019-04-24T19:14:10+03:00
Досуг

18-летняя участница из Санкт-Петербурга Саша Бейли попробовала свои силы в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

К сожалению, пробиться дальше отбора девушке не удалось, но она покорила зрителей своей искренностью и талантом
Петр КИБЕР
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18-летняя участница из Санкт-Петербурга Саша Бейли приняла участие в шоу "ПЕСНИ". Фото предоставлено организаторами.18-летняя участница из Санкт-Петербурга Саша Бейли приняла участие в шоу "ПЕСНИ". Фото предоставлено организаторами.
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На ТНТ продолжается самый мощный музыкальный проект российского телевидения — шоу «ПЕСНИ». В эти выходные прошли первые отборы участников в команды продюсеров.

Среди 125 участников этапа отборов была и наша 18-летняя землячка Саша Бейли, — одна из самых молодых участниц на проекте «ПЕСНИ». Она появилась в шестом выпуске и удивила всех телезрителей своей искренностью. К сожалению, на этапе отборов Саша услышала сразу два «нет» от продюсеров.

- Как близкие и друзья восприняли новость о том, что тебя покажут по телевидению?

- Друзья очень рады за меня и верили в мои силы до конца. Родители по-настоящему поняли, только когда увидели меня в эфире (улыбается). Я точно знаю, что мои близкие люди будут меня поддерживать и для меня это очень ценно.

- Как чувствовала себя на сцене?

- До выхода на сцену мне было безумно страшно, ведь я не знала, что меня может ждать. К тому же, у меня нет опыта выступления на сцене. Когда я вышла - было страшно,но я ощутила эйфорию и почувствовала себя настоящей.

- Какие планы на будущее?

- Двигаться дальше и развиваться в музыке. Я пытаюсь научиться чувствовать своё сердце, понять в каком направлении двигаться. Но я знаю точно, что музыку никогда не брошу. И никакие обстоятельства не могут сбить меня с пути, который я поставила себе уже очень давно. Возможно, пойду на следующий сезон шоу «ПЕСНИ».

Несколько талантливых исполнителей из Санкт-Петербурга смогли пройти в следующий этап, где начнётся распределение по командам. Кто станет ближе к 5 миллионам рублей и контракту с BlackStar или «Газгольдер» зрители и болельщики узнают уже в ближайших выпусках шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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