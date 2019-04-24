В Эрмитажном театре и Атриуме Главного Штаба пройдут вечера одноактных балетов

В мае в Санкт-Петербурге будет показана программа одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа, два из них поставлены на музыку Олега Каравайчука и посвящены его памяти. Инициатива сохранения наследия композитора и его дальнейшего творческого использования принадлежит Фонду Каравайчука, который стал инициатором создания этого проекта.

Олег Каравайчук - одна из самых ярких фигур в истории российской музыки XX века, пианист, композитор, импровизатор, написавший музыку ко многим советским фильмам и театральным постановкам.

Эксцентрик, безмерно талантливый чудак, Олег Каравайчук был открыт любым сближениям, в том числе танцу с его «движением звуков». Дружба с премьером Михайловского театра Маратом Шемиуновым переросла в сотрудничество в области синтеза музыки и танца. Танцовщик не оставил замыслы композитора и после смерти Олега Николаевича.

Музыка Каравайчука по духу и ощущению оказалась очень близка израильскому хореографу Рою Ассафу, работавшему в том числе и со всемирно известной труппой Охада Нахарина «Бат-Шева». В 2017 году к 90-летию композитора, Рой Ассаф поставил первый балет на музыку Каравайчука «Гамма», где роли исполняют Андрей Касьяненко, Сергей Стрелков и Марат Шемиунов. У хореографа получилась история для троих мужчин, почти лишенная сюжетных линий, но фокус именно в уникальной полистилистике Каравайчука. Это свойство его музыки словно аккумулирует все возможные сюжеты и, растворив их за ненадобностью, вырабатывает из этой субстанции смыслы.

В 2018 году было представлено «Небелое Адажио». Композитор вдохновил танцовщиков Михайловского театра, на создание собственной редакции канонической хореографии. Превратить небожителей в собеседников им помогла музыка Олега Каравайчука, со своими виртуозными импровизациями бывшего на короткой ноге с классиками.

На суд зрителя представят творения израильского хореографа Роя Ассафа. Фото предоставлено организаторами.

Программа балетного вечера дополнена еще двумя одноактными балетами хореографа. В «Шесть лет спустя» Рой Ассаф выносит на сцену свой опыт, размышляя на вечную для рефлексирующего человека тему «что было бы, если бы» в исполнении Ирины Перрен и Марата Шемиунова. Кроме Генделя и Бетховена, дарящих танцевальному тексту философичность, автор для дистанции и иронии добавил в партитуру реплики группы Marmalade, классики поп-рока ХХ века.

В балете-перформансе Girl в исполнении Ольги Семеновой социальный подтекст спектакля растворяется, уступая вечным экзистенциальным темам: «кто я», «зачем я живу», «как этот мир относится ко мне». Солистка в этой композиции одновременно же и вокалистка и перформер. Балеты Роя Ассафа отличает не только новация, но и хореографическая глубина, они затрагивают вечные экзистенциальные темы. Чистый танец, чистая эмоция, позволяющая трактовать любые шутовские дисгармонии музыки Каравайчука как гармонии мира.

Каравайчук как повод…

Вечер одноактных балетов: Небелое Адажио. Гамма. Шесть лет спустя. Girl

6 мая, 19.30 Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 34)

27 мая, 19.30 Атриум Главного Штаба Государственного Эрмитажа (Дворцовая пл.,2)