2019-04-24T20:43:36+03:00
Досуг

В Эрмитажном театре и Атриуме Главного Штаба пройдут вечера одноактных балетов

На суд зрителя представят творения израильского хореографа Роя Ассафа, два из которых поставлены на музыку Олега Каравайчука
Петр КИБЕР
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В эрмитажном театре и Атриуме Главного Штаба пройдут вечера одноактных балетов. Фото предоставлено организаторами.В эрмитажном театре и Атриуме Главного Штаба пройдут вечера одноактных балетов. Фото предоставлено организаторами.
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В мае в Санкт-Петербурге будет показана программа одноактных балетов израильского хореографа Роя Ассафа, два из них поставлены на музыку Олега Каравайчука и посвящены его памяти. Инициатива сохранения наследия композитора и его дальнейшего творческого использования принадлежит Фонду Каравайчука, который стал инициатором создания этого проекта.

Олег Каравайчук - одна из самых ярких фигур в истории российской музыки XX века, пианист, композитор, импровизатор, написавший музыку ко многим советским фильмам и театральным постановкам.

Эксцентрик, безмерно талантливый чудак, Олег Каравайчук был открыт любым сближениям, в том числе танцу с его «движением звуков». Дружба с премьером Михайловского театра Маратом Шемиуновым переросла в сотрудничество в области синтеза музыки и танца. Танцовщик не оставил замыслы композитора и после смерти Олега Николаевича.

Музыка Каравайчука по духу и ощущению оказалась очень близка израильскому хореографу Рою Ассафу, работавшему в том числе и со всемирно известной труппой Охада Нахарина «Бат-Шева». В 2017 году к 90-летию композитора, Рой Ассаф поставил первый балет на музыку Каравайчука «Гамма», где роли исполняют Андрей Касьяненко, Сергей Стрелков и Марат Шемиунов. У хореографа получилась история для троих мужчин, почти лишенная сюжетных линий, но фокус именно в уникальной полистилистике Каравайчука. Это свойство его музыки словно аккумулирует все возможные сюжеты и, растворив их за ненадобностью, вырабатывает из этой субстанции смыслы.

В 2018 году было представлено «Небелое Адажио». Композитор вдохновил танцовщиков Михайловского театра, на создание собственной редакции канонической хореографии. Превратить небожителей в собеседников им помогла музыка Олега Каравайчука, со своими виртуозными импровизациями бывшего на короткой ноге с классиками.

На суд зрителя представят творения израильского хореографа Роя Ассафа. Фото предоставлено организаторами.

На суд зрителя представят творения израильского хореографа Роя Ассафа. Фото предоставлено организаторами.

Программа балетного вечера дополнена еще двумя одноактными балетами хореографа. В «Шесть лет спустя» Рой Ассаф выносит на сцену свой опыт, размышляя на вечную для рефлексирующего человека тему «что было бы, если бы» в исполнении Ирины Перрен и Марата Шемиунова. Кроме Генделя и Бетховена, дарящих танцевальному тексту философичность, автор для дистанции и иронии добавил в партитуру реплики группы Marmalade, классики поп-рока ХХ века.

В балете-перформансе Girl в исполнении Ольги Семеновой социальный подтекст спектакля растворяется, уступая вечным экзистенциальным темам: «кто я», «зачем я живу», «как этот мир относится ко мне». Солистка в этой композиции одновременно же и вокалистка и перформер. Балеты Роя Ассафа отличает не только новация, но и хореографическая глубина, они затрагивают вечные экзистенциальные темы. Чистый танец, чистая эмоция, позволяющая трактовать любые шутовские дисгармонии музыки Каравайчука как гармонии мира.

Каравайчук как повод…

Вечер одноактных балетов: Небелое Адажио. Гамма. Шесть лет спустя. Girl

6 мая, 19.30 Эрмитажный театр (Дворцовая наб., 34)

27 мая, 19.30 Атриум Главного Штаба Государственного Эрмитажа (Дворцовая пл.,2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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