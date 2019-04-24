2 мая в российский прокат выходит новый семейный анимационный блокбастер «Букашки-2»

2 мая в российский прокат выходит семейный фильм «Букашки-2» — продолжение анимационного блокбастера про легендарных Букашек.

Во втором полнометражном фильме герои перемещаются из Франции на тропический остров Гваделупа, где их ждут захватывающие приключения в духе «Пиратов Карибского моря» и романтическая история в духе «Ромео и Джульетты». На российские экраны фильм выйдет 2 мая в двух форматах — 2D и 3D.

Хотя все персонажи созданы при помощи компьютерной графики, съемки велись по всему свету — в национальных парках Франции и Гваделупы и даже в аэропорту Ниццы. «Букашки 2» — единственный французский фильм за последние годы, который был полностью произведен во Франции. Музыка не стала исключением: саундтрек для картины записал Национальный оркестр Иль-де-Франс в их собственной новой студии, специализирующейся на записи саундтреков.

Во втором фильме герои перемещаются из Франции на тропический остров Гваделупа.Фото: кадр из фильма

Если ты Букашка размером с ноготок и по ошибке оказался в коробке, отправленной из Франции в Гваделупу, то в ближайшее время тебя ждут самые невероятные приключения и испытания! Хорошо, если есть друзья, которые соберут команду мечты и полетят на другой конец света, чтобы спасти тебя. Новые Букашки, новые опасности, новые приключения!

Фильм предназначен для семейного просмотра. продолжительность картины - 90 минут.