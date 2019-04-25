2019-04-24T22:10:29+03:00
Общество

Погода на майские праздники 2019 в Санкт-Петербурге: В город придет антицеклон с севера

Синоптики рассказали, какой будет погода на майские праздники 2019 в Санкт-Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Погода на майские праздники 2019 в Санкт-ПетербургеПогода на майские праздники 2019 в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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Вот и подходит к концу апрель, а это значит, что за ним придет май, а вместе с ним и долгожданные выходные. В этом году все жители России смогут устроить себе настоящий мини-отпуск, майские праздники на следующей неделе займут целых пять дней с 1 по 5 числа. Самое время для того, чтобы выехать с семьей и друзьями устроить пикник на берегу Щукинского озера, Финского залива или отправиться наслаждаться отдыхом на даче. Правда погода на майские праздники 2019 в Санкт-Петербурге изменится по сравнению с последними апрельскими днями. Но это не повод, чтобы отказывать себе в удовольствии от прогулок.

- Мы ждем похолодание на майские праздники после 28 апреля, - рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в гидрометцентре Северной столицы.

В целом, как пояснили синоптики, по городу и Ленинградской области температура воздуха в среднем опустится на 10 градусов, примерно до 10-13 градусов выше нуля. В общем, Первомайские демонстрации не редко проходят в Петербурге в пасмурную погоду. В ночное время в Северной столице тоже будет прохладно, но выше нуля.

Дело в том, что сейчас на город на Неве надвигается антицеклон с севера, который и повлияет на снижение температур. Но, надо надеяться, что не дольше, чем на неделю.

Что касается области, то здесь синоптики считают, что в ночное время стоит ожидать смешанные температуры от плюс 2 до минус 3 градусов по Цельсия. При этом у водоемов будет теплее. Дневные температуры в Ленобласти ожидаются такие же как в Петербурге.

Что касается осадков, то тут пока у синоптиков точного ответа нет. Еще не известно, как поведет себя северный антицеклон. Поэтому, на всякий случай, про зонты забывать не стоит.

Однако надо не забывать, что погода в Петербурге меняется со стремительной скоростью и почти никогда нельзя предугадать, каким будет завтрашний день. И несмотря на похолодание, не стоит отменять свои планы на шашлыки. Лучше всего одеться потеплее и провести майские праздники весело в кругу близких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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