2019-04-25T11:05:18+03:00
Происшествия

Футбольный болельщик «Динамо» разбил стекло на стадионе в Петербурге, чтобы попасть в фан-зону

ОМОН разогнал взбушевавшихся болельщиков [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Болельщик "Динамо" разбил стекло на петербургском стадионе, чтобы попасть в фан-зонуБолельщик "Динамо" разбил стекло на петербургском стадионе, чтобы попасть в фан-зонуФото: СОЦСЕТИ
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Вчера вечером, 24 апреля, на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге прошел футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо». Игра была напряженной, особенно для болельщиков из столицы, так как их любимая команда потерпела поражение. Один из фанатов «Динамо» так разбушевался и жаждал поддержать своих футболистов с территории фан-зоны, что не выдержал и разбил стекло в двери, чтобы пробраться поближе.

После матча Зенит - Динамо фанаты на стадионе разбили стекла.

- Мужчина из болельщиков «Динамо» захотел перейти в фан-сектор, в результате чего началась драка, - рассказали очевидцы о произошедшем в соцсети.

На видео, опубликованном в интернете, видно, как толпа человек стоит возле стеклянных дверей, которые отделяют фан-сектор. Болельщики кричат и провоцируют сотрудников ОМОНа, которые пытаются усмирить разошедшихся любителей спорта.

В результате, один из болельщиков «Динамо» вырвался вперед и разбил руками и ногами стекло.

- В драке между болельщиками «Зенита» и болельщиками «Динамо» победили болельщики ОМОНа, - пошутили петербуржцы.

Задержали ли буйного фаната «Динамо», доподлинно не известно. Вероятнее всего, после такой выходки болельщику могут запретить посещать стадионы во время игр любимой команды.

Напомним, что матч «Зенит» - «Динамо» 24 апреля завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

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Победный состав не меняют. Этот канон в футболе считается очень спорным, но Сергей Семак после феерической победы в «Краснодаре» поступил именно так — матч с «Динамо» сине-бело-голубые начали в точно таком же составе, как и предыдущий. Матч едва не начался для «Зенита» конфузом — оголив свою половину, хозяева просмотрели рывок Кирилла Панченко, убежавшего за спину защитникам и получившим удобным пас. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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