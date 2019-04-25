Три страшилки об экстракорпоральном оплодотворении

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с репродуктологом Романом Фунденом 00:00 00:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ

По статистике, с каждым годом бесплодных пар становится все больше – и не только в Петербурге. Сказываются современный образ жизни, экология, питание.

—Да и люди сегодня позже задумываются о потомстве, лет эдак после 35, когда уже накапливаются проблемы со здоровьем. Как бы хорошо женщина ни выглядела, как ни следила за собой, после 30 лет ее репродуктивное здоровье не улучшается. Природу обмануть сложно, — рассказал в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» репродуктолог, акушер-гинеколог, заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий государственного «Центра планирования семьи и репродукции» Роман Азизович Фунден.

Дабы исправить демографическую ситуацию, государство не только поощряет родительство материально, но и финансирует репродуктивные технологии в медицине.

—Мы работаем в системе обязательного медицинского страхования с 2013 года. С каждым годом пациентов все больше. Люди хотят детей и приходят к нам, а мы — помогаем супружеским парам обрести счастье. Ну и стараемся исправлять не очень хорошую демографическую ситуацию. Так что профессия у нас, можно сказать, стратегическая, — подчеркнул доктор.

За 11 лет работы центра на свет появились более двух тысяч детей. Как отметил Роман Азизович, за показателями врачи не гонятся. Ведь их задача не просто добиться беременности — нужно, чтобы малыш родился здоровым. Но как понять, что пора обратиться к специалисту?

—Есть четкое определение, диагноз бесплодия. Если пара живет регулярной половой жизнью без предохранения в течение года, а беременность не наступает — пора к врачу. Регулярно — это два-три раза в неделю, столько обновляются сперматозоиды, — объяснил кандидат медицинских наук.

И даже тогда идти к репродуктологу ещё рано. В течение года помогать могут в женской консультации, где и начинается обследование. Не получается забеременеть и после этого — пора в специализированный центр.

Обследование должна пройти не только будущая мама. На фото: так в Центре анализируют биологический материал будущего папы.Фото: Артем КИЛЬКИН

РОЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) существует более 40 лет и развивается в России с 1985 года. За это время на свет появились не только тысячи малышей «из пробирки», но и целый талмуд мифов об этой процедуре, по размеру сравнимый с увесистым медицинским справочником...

Например, поговаривают, что зачатые с помощью ЭКО дети чаще рождаются с серьезными заболеваниями.

—Процент патологий абсолютно такой же, как и при естественной беременности. Количество отклонений не превышает общих показателей по популяции. Это мировая статистика, научные данные. Все-таки естественный отбор никто не отменял. На страже всегда стоит природа. Природа соглашается на беременность, а мы только помогаем, — уверен Фунден.

Для ЭКО необходима гормональная терапия. И вокруг нее тоже хватает разговоров. Наверняка такое воздействие на женский организм не проходит бесследно, возрастает риск патологий, причём не каких-нибудь легких, а онкологии...

—Воздействие гормонов столь краткосрочное, что никак не может повлиять на организм. Сейчас идут исследования: четкой зависимости не получено. Жить у атомной электростанции или пройти по набережной с потоком машин и подышать этими канцерогенами куда опаснее. Да и любая беременность — это уже перестройка гормональной функции, — отметил Роман Азизович.

Неофициальным символом Центра стала скульптура, воспевающая ценность жизни и материнства.Фото: Артем КИЛЬКИН

Отказаться от материнского счастья некоторые пары заставляет и религиозный аспект. Мол, только богу решать, когда родится малыш.

—Когда-то религия отрицала и переливание крови, и пересадку органов. А сколько сегодня людей мы спасаем благодаря технологиям и науке? Нужно реально смотреть на вещи. Если подходить с точки зрения, что мы ничего не можем сделать без согласия Бога... Раз господь позволяет, чтобы на свет появлялись здоровые дети, значит, мы все делаем правильно, — считает репродуктолог.

По его мнению, женщины не обязаны лишать себя материнства — к этому их ведет один из самых сильных инстинктов, сравнимый только с инстинктом самосохранения.

Но поход к репродуктологу лишь изредка заканчивается ЭКО. Как правило, добиться желанной беременности позволяют гораздо более простые процедуры.

—Иногда подсказать — уже достаточно. Конечно, мы радуемся, если можем обойтись малым. Идём от простого к сложному, проводим полное обследование. Стараемся не затягивать, потому что к нам приходят в разном возрасте. Бывает, что промедление чревато. Так что стараемся управиться за месяц-два. К слову, любое обследование у нас начинается с мужчины. Нередко сперматозоид просто не может оплодотворить яйцеклетку. В то же время анализ самый простой.

Каковы самые частые причины бесплодия? Всегда ли получается добиться беременности с помощью ЭКО? Можно ли с помощью современных технологий забеременеть двойней или тройней? Как выбрать грамотного специалиста и в какую клинику идти: частную или государственную? Отсроченное материнство — рекламный ход? Ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Слушайте на сайте www.spb.kp.ru/radio, а также в приложениях «Радио КП» для iOS и Android.