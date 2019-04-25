2019-04-25T14:37:04+03:00
Клиника года Санкт-Петербург

Больницу святой Ксении Петербургской отремонтировали в рамках благотворительной программы

В медицинском учреждении обновили палаты для пациентов, процедурный кабинет, трапезную и помещение для молитв
Поделиться:
Пациенты получили обновленные палаты и столовую. Фото: официальный сайт больницы.Пациенты получили обновленные палаты и столовую. Фото: официальный сайт больницы.
Изменить размер текста:

Епархиальная больница святой блаженной Ксении Петербургской на Обводном канале теперь может похвастаться новой отделкой. Медицинское учреждение отремонтировали в рамках благотворительной программы группы компаний «РосСтройИнвест». Всего за месяц в больнице обновили две палаты для пациентов, процедурный кабинет, кабинет главного врача. Также специалисты отремонтировали лестничный холл, трапезную и помещение для молитв.

Отметим, что это уже не первая петербургская клиника, в которой работала группа компаний «РосСтройИнвест». Ранее в рамках своей благотворительной программы и государственных контрактов застройщик занимался проектированием, строительством и реконструкцией Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, нового корпуса Мариинской больницы и Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербуржцу дали 10 лет колонии за попытку убийства кредитора из ружья для подводной охоты
Под Петербургом пройдет Экологический субботник в помощь балтийским нерпам
Съезды с Выборгского шоссе на КАД перекроют на пять дней
К лету в Петербурге могут появиться пляжи для купания
В Ленинградской области будут хоронить бесплатно
Петербурженка нашла в Невском районе живого козла
В Ленинградском зоопарке сложилась новая «семейная» пара
Рецидивист избил школьника на автобусной остановке в Петербурге
С 26 апреля Петербург переходит на периодическое протапливание
Директором петербургского «Мостотреста» назначен Андрей Кочин
Ленобласть компенсирует льготникам рост тарифов за вывоз мусора
В Петербурге угнали «Газель» с кофе, чаем и батарейками на 1,5 миллиона рублей
Льготники смогут бесплатно гулять по Петергофу по вечерам