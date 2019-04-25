Больницу святой Ксении Петербургской отремонтировали в рамках благотворительной программы

Епархиальная больница святой блаженной Ксении Петербургской на Обводном канале теперь может похвастаться новой отделкой. Медицинское учреждение отремонтировали в рамках благотворительной программы группы компаний «РосСтройИнвест». Всего за месяц в больнице обновили две палаты для пациентов, процедурный кабинет, кабинет главного врача. Также специалисты отремонтировали лестничный холл, трапезную и помещение для молитв.

Отметим, что это уже не первая петербургская клиника, в которой работала группа компаний «РосСтройИнвест». Ранее в рамках своей благотворительной программы и государственных контрактов застройщик занимался проектированием, строительством и реконструкцией Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, нового корпуса Мариинской больницы и Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия».