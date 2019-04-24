Петербург переходит на периодическое протапливание несмотря на грядущее похолодание

На улице погода - нетипичная для второй половины апреля: +20 градусов тепла и выше. Причем, стоит такая не один, и не два дня – вторую неделю. А вот в квартирах горожан не так комфортно – многие люди уже задыхаются от духоты.

Еще накануне теплоэнергетики не планировали отключать батареи несмотря на то, что среднесуточные температурные условия (+8 градусов в течение пяти дней, среднесуточная +10 в течение трех дней – прим. авт.) были соблюдены. Объясняли: синоптики прогнозируют похолодание. Уже на следующей неделе приятные +20 снизятся в два раза. А по ночам и вовсе вернутся заморозки.

Но в четверг комитет по энергетике по поручению вице-губернатора Максима Шаскольского изменил свое решение.

- Оперативность связана с установившейся в Санкт-Петербурге теплой погодой, - рассказали в пресс-службе Шаскольского.

В аппарате вице-губернатора подтвердили: похолодание грядет. Но отметили, что в этом и есть плюс периодического протапливания: с одной стороны оно поможет снизить температуру в жилых домах, с другой, когда погода испортится, позволит быстро и полностью восстановить работу систем отопления зданий.

Итак, периодическое протапливание в Петербурге стартует в полночь 26 апреля. И это, кстати, очень рано. Обычно батареи начинают остывать в начале, а то и ближе к середине мая. В 2017-м, например, на «летний» режим перешли аж 17 мая (12-го еще шел снег – прим. авт.). Последний раз отопление в апреле, 23 числа, отключали аж в 2014 году, тогда тоже была очень теплая весна.

- Самой ранней датой прекращения регулярного отопления за последние сорок лет стало 20 апреля – в 1999 и 2000 годах, - рассказали в ГУП «ТЭК». - В 2015 году режим периодического протапливания стартовал с 8 мая, в 2016 – со 2 мая, в 2018 году – с 4 мая.

Напомним, в режиме периодического протапливания отключить батареи могут только в жилых домах или офисных зданиях, по договоренности управляющей и теплоснабжающей организаций.

- Управляющие компании должны регулировать потребление тепла в зависимости от температуры наружного воздуха, - пояснили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. – Если погода ухудшится, системы отопления зданий должны включить в заданных режимах.

До последнего останутся теплыми батареи в школах, садиках, больницах, поликлиниках, театрах и прочих социально значимых объектах.