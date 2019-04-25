17 мая в Санкт-петербурге состоится XXIII Международный Фестиваль Сергея Курёхина SKIF

SKIF ежегодно открывает для российской публики новые имена в современной прогрессивной музыке разных стран, из года в год остается одним из самых интересных музыкальных событий Петербурга.

В это году впервые в России на XXIII SKIF’е выступит легендарная итальянская прог-рок- группа GOBLIN под руководством создателя и клавишника группы Клаудио Симонетти. В 80-е годы он стал одним из пионеров итало-диско, сотрудничал с режиссёром Дарио Ардженто и выступил автором саундтреков к таким культовым итальянским фильмам ужасов, как «Суспирия» (1977), «Кроваво-красное» (1975), а также «Рассвет мертвецов» (1978) другого мастера жанра Джорджа Ромеро . Фильмы и музыка стали хитом, а фильмы Дарио Ардженто теперь невозможно представить без стильной, завораживающей музыки группы Goblin и особенно композитора Клаудио Симонетти.

Также впервые приедет британский культовый артист, поэт, музыкант и кукловод Тед Милтон и его группа BLURT. Группа Blurt - это исключительное явление в британской музыке. Blurt собрались в 1979г, стали одной из первых групп лейбла Factory Records, выступали бок-о-бок с Joy Division и A Certain Ratio. Остаются в строю вот уже сорок лет. Лидер коллектива Тед Милтон является настоящей живой легендой, его выступления и сегодня заряжены сильнее, чем у многих исполнителей на полвека его моложе.

В программе SKIf’а заявлен немецкий дуэт СEEYS - проект родных братьев Себастьяна и Даниэля Зельке из Германии. Альбомы этого коллектива выпускаются на берлинском лэйбле Neue Meister. Братья Зельке создают произведения в духе минимализма, где в равной мере сочетаются композиция и импровизация, слышатся отголоски эмбиента и современной классики. «Восхитительная музыка» – сказала про них Мэри Энн Хобс, BBC Radio 6 Music.

Когда-то голландский синт-поп исполнитель Томас Азир оставил свою деревню на севере Нидерландов и отправился в Берлин, а потом в Париж, чтобы найти свое место в музыкальном мире. И он нашел. Его альбомы Hylas (2014) и Rouge (2017) заслужили широкое признание на родине и удостоились престижной премии Edison Award. Последний альбом, Stray (2018), был сочинен и записан Томасом на ходу, где-то между Киото, Абиджаном, Парижем, Нью-Йорком, Берлином и Нидерландами. Постоянные разъезды изменили весь творческий процесс создания произведений музыкантом: альбом записывался не в студии, а в гостиницах и съемных квартирах с помощью лэптопа и usb-микрофона.

Северные страны на SKIF’е представляет LAU NAU, она же Лаура Науккаринен, – одна из самых интересных певиц на современной финской сцене. В ее творческом арсенале есть место и акустике, и электронике – от полевых записей до аналоговых синтезаторов, от вокала и народных инструментов до musique concrete, шумов и «найденных объектов». Лаура также сочиняет, продюсирует и исполняет музыку для фильмов, немых кинолент, театральных и танцевальных постановок, звуковых инсталляций. Неоднократно номинировалась на различные музыкальные премии.

WHITE WINE – группа из немецкого города Лейпциг. Играют арт-рок, выработали свое собственное фирменное звучание, сталкивая напористые гитары и минималистичные ударные с песенными балладами, электронными битами и общей театральностью подачи. Поклонники проектов, уверенно стирающих границы жанров, по достоинству оценят эту музыкальную эклектику.

На SKIF’е выступит «Лучшая молодая группа 2017 года» Литвы, «Лучшая новая группа Балтийского региона» по итогам музыкального конкурса NOVUS и просто экстремально-экспериментально-психодел-джаз-протопанк-стоунер-рок-многоцветно-блэк-метал - литовское трио TIMID KOOKY.

В 2010 году минский баянист Егор Забелов со своим дуэтом «Gurzuf. Gurzuf» получил почётную премию Сергея Курёхина в области современного искусства. Теперь Егор приезжает с сольным выступлением. Егор Забелов - один из самых оригинальных баянистов в современной белоруской музыке, композитор, автор музыки к ряду спектаклей и кино. Сыграл более 400 концертов на европейских клубных и фестивальных площадках. Его музыку можно охарактеризовать, как экспериментальный сплав аккордеонного рока, авангардного джаза и нео-классики.

Miyeon & Park Je Chun

Дуэт Miyeon & Park Je Chun исполняет импровизационную музыку на основе традиционных корейских ритмов, джаза и современной классической музыки. Пианистка Миён обладает прекрасным чувством композиции и утонченной манерой игры, а Пак Че Чун дополняет ее мелодии звуками традиционной перкуссии. Одна из их записей, Dreams From The Ancestor (2008), была отмечена критиками национальной премии Korean Music Award в двух номинациях: лучший инструментальный альбом и лучший кроссовер альбом. Вот уже два десятилетиях они выступают по всему миру, и играют с выдающимися музыкантами среди которых Отомо Йошихиде, Сайнхо Намчылак и многие другие.

Российская сцена будет представлена молодыми, но уже довольно заметными авангардными коллективами, которые создают смелую, экспериментальную музыку. Московский дует MARZAHN сочетает в своём творчестве элементы пост-панка, абстрактного хип-хопа и индастриала. Большая часть песен исполняется на несуществующем диалекте немецкого языка. Дуэт «ГЛАВА II» играет в стиле дарк-поп. Квартет SEVEN KNIVES создает своё собственное звучание, в котором дерзость глэм-рока, ярость панка и романтика пост-рока начали бы звучать как диско, под которое танцуют психоделические гармонии транса и кислотные басы эйсида и электро. Квинтет LOW KICK COLLECTIVE - это эксперимент, впитавший в себя идеи минимализма, свободной импровизации и электронной музыки.

О фестивале SKIF:

Международные фестивали SKIF (Sergey Kuryokhin International Festival) проводится Благотворительным Фондом Сергея Курёхина. Два первых фестиваля SKIF-1 и SKIF-2 состоялись в Нью-Йорке в 1997 и 1998 годах. В октябре 1998 года третий фестиваль SKIF-3 прошел в Санкт-Петербурге и с тех пор проходит в городе ежегодно.

В основе концепции фестиваля лежат идеи Сергея Курёхина, выдающегося русского композитора конца ХХ века, использованные им в проекте «Поп-механика». В программе фестиваля традиционно присутствует не только музыка, но и перформансы, мультимедиа, художественные акции и видеоарт. За эти годы фестиваль превратился в одно из главных событий современной музыки в России и приобрел известность за ее пределами.

Фестиваль открывает для петербургской и российской публики новые имена в современной и прогрессивной музыке из разных стран. Большинство музыкантов выступают в России впервые. Также по традиции в фестивале участвуют молодые и талантливые российские музыканты.

Международный фестиваль Сергея Курёхина проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Посольства Великобритании в Москве в рамках Музыкального Года Россия-Великобритания, Генерельного Консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге, Института Гёте в Санкт-Петербурге, Института Финляндии в Санкт-Петербурге.

Список участников: Claudio Simonetti’s GOBLIN (Италия), Blurt (Великобритания), Thomas Azier (Нидерланды), CEEYS (Германия), White Wine (Германия), Lau Nau (Финляндия), Егор Забелов (Беларусь), Timid Kooky (Литва), Miyeon & Park Je Chun (Южная Корея), Seven Knives (Санкт-Петербург), Marzahn (Москва), Low Kick Collective (Санкт-Петербург), Глава II (Санкт-Петербург). Все зарубежные коллективы выступят в Санкт-Петербурге впервые.

Новая сцена Александринского театра (Наб. реки Фонтанки, 49А, Санкт-Петербург)

17 мая, начало в 19-00

Подробная информация: kuryokhin.net