Пасха 2019 в Петербурге: в ночь на Светлое Христово Воскресение в городе похолодает

Православный Петербург готовится встречать Пасху. Традиционно во всех храмах города пройдут богослужения с крестными ходами. Главное состоится в Казанском кафедральном соборе, и возглавит его митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Комсомолка» узнала, когда пойти на службу, как добраться и какой погоды ждать во время главного христианского праздника.

Куда пойти на службу

КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Казанская площадь, 2.

27 апреля. Великая Суббота

10:00 – Божественная Литургия

12:00-21:30 – Освящение куличей

21:30 – Чтение Деяний святых апостолов

22:00-23:00 – Общая исповедь

23:15 – Пасхальная полунощница

23:45 – Начало крестного хода

28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 –Пасхальная утреня. Божественная Литургия

10:00 – Поздняя Божественная Литургия

17:00 – Великая Пасхальная вечерня

В ночь на 28 апреля православные петербуржцы отправятся на Пасхальные службы в городские храмы.Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Исаакиевская площадь, 4.

27 апреля. Великая Суббота

9:00 – Божественная Литургия св. Василия Великого.

11.00-17.00 – Освящение куличей

22:00 – Светлое Христово Воскресение. Полунощница.

28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 – Пасхальная утреня и Божественная Литургия.

9:00 – Божественная Литургия. Пасха Христова.

16:00 – Великая вечерня.

СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Владимирский проспект, 20.

27 апреля. Великая Суббота

Верхний храм

9:15 – Часы, изобразительны, литургия

22:00 – Чтение книги Деяний Святых Апостолов

23:20 – Полунощница

Нижний храм

12:00 – 22:00 Освящение куличей, яиц

28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха

Верхний храм

00:00 – Крестный ход, Пасхальная заутреня, часы Пасхи, Литургия

10:00 – Поздняя литургия, по окончании – Крестный ход

17:00 – Великая Пасхальная Вечерня

ПОДВОРЬЕ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ

Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 27/2

27 апреля. Великая Суббота

00:30 – Утреня с чином погребения. 1-й час

9:30 – 3-й, 6-й, 9-й часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого

13:00 – Начало освящения куличей и пасок в нашем храме (до 22:00)

22:00 – Чин Исповеди.

20:00 – Начало чтения Деяний святых Апостолов

23:15 – Полунощница

28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста

10:00 – Пасхальные часы. Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)

17:00 – 9-й час. Великая вечерня. Утреня. 1-й час (по пасхальному чину)

НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР

27 апреля. Великая Суббота

07.00 – Утреня с чином погребения Спасителя (нижний храм)

09.15 – Часы, Изобразительны, Божественная Литургия

10.00-21:40 – Освящение куличей, пасок яиц

22.00 – Чтение Деяний святых апостол

23.00 – Пасхальная Полунощница

23:45 – Крестный ход

28 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха

00.00 – Пасхальная Утреня.

01.30 – Божественная Литургия (верхний и нижний храм)

09.00 – Божественная Литургия и крестный ход для детей. Поет детский хор Воскресной школы собора.

09.00-17:00 – Освящение куличей.

13.00-16.00 – Концерт хора Николо-Богоявленского морского собора (нижний храм).

17.00 – Пасхальная Вечерня.

КСТАТИ

Полный список храмов Санкт-Петербургской митрополии можно найти на сайте mitropolia.spb.ru

В 2019-м году праздник Пасхи приходится на 28 апреля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОГОДА

Оденьтесь потеплее

После очень теплых дней Страстной недели на Пасху в городе на Неве заметно похолодает. Жаркой выдастся погода накануне праздника: в субботу, 27 апреля, синоптики обещают от +18 до +20 градусов. День будет приятным еще и потому, что ветер обещают умеренный. А в ночь на Пасху столбик термометра опустится до +1…+6 градусов, поэтому одеться для похода в храм придется потеплее. Зато дождь не должен застать петербуржцев во время праздника. Утром, когда горожане будут возвращаться после службы домой, потеплеет на пару градусов. Но днем в Светлое Христово Воскресение синоптики обещают не больше +9 градусов, зато будет светить солнце.

ТРАНСПОРТ

Традиционные богослужения в Пасху проходят ночью. Но пропускать священнодействие не придется, ведь во время христианского праздника в Петербурге усилят движение общественного транспорта. Так, в ночь с 27 на 28 апреля продлят работу метро. Поэтому подземкой можно будет воспользоваться круглосуточно и доехать до нужного храма.

Метро во время Пасхи в Петербурге будет работать всю ночь.Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Вернуться после службы домой можно будет и на наземном транспорта – ночью он выйдет на работу. С 00:00 до 06:00 утра 28 апреля это будут автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус № 37.

Кроме того, и в день Великой субботы, и в праздник Пасхи в Северной столице увеличат количество наземного транспорта по маршрутам до городских кладбищ:

- к Южному кладбищу - автобусные маршруты №№ 90, 195;

- к Северному кладбищу - автобусные маршруты №№ 397, 398;

- к Крематорию - автобусный маршрут № 138;

- к Казанскому кладбищу (г. Пушкин) - автобусный маршрут № 382;

- к Иликовскому кладбищу (г. Ломоносов) - автобусный маршрут № 347;

- к Большеохтинскому кладбищу - трамвайные маршруты № 10;

- к Смоленскому кладбищу - троллейбусные маршруты № 9;

- к Волковскому кладбищу - трамвайный маршрут № 43;

- к Серафимовскому кладбищу - троллейбусные маршруты №№ 25 и 40, трамвайный маршрут № 18;

- к Красненькому кладбищу - троллейбусный маршрут № 20;

- к Богословскому кладбищу - троллейбусный маршрут № 38;

- к Пискарёвскому кладбищу - трамвайный маршрут № 9;

- к Александро-Невской лавре - троллейбусный маршрут № 14;

- к Киновеевскому кладбище - трамвайный маршрут № 23.

НА ЗАМЕТКУ

Традиционно около 23.00 начинаются молитвы, а основная служба - заутреня - около 00.00. Прихожане также готовятся к крестному ходу. Его проводят вокруг городских храмов в ночь на Пасху. А после начинается главное христианское богослужение - литургия. Затем в церквях освящают куличи. Кстати, крестные ходы вокруг всех храмов Санкт-Петербургской митрополии проводят еще в течение недели после праздника, которая называется Светлой седмицей. А празднование Пасхи в православии продолжается сорок дней.