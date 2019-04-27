Пасха 2019 в Петербурге: в ночь на Светлое Христово Воскресение в городе похолодает
Православный Петербург готовится встречать Пасху. Традиционно во всех храмах города пройдут богослужения с крестными ходами. Главное состоится в Казанском кафедральном соборе, и возглавит его митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Комсомолка» узнала, когда пойти на службу, как добраться и какой погоды ждать во время главного христианского праздника.
Куда пойти на службу
КАЗАНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Казанская площадь, 2.
27 апреля. Великая Суббота
10:00 – Божественная Литургия
12:00-21:30 – Освящение куличей
21:30 – Чтение Деяний святых апостолов
22:00-23:00 – Общая исповедь
23:15 – Пасхальная полунощница
23:45 – Начало крестного хода
28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 –Пасхальная утреня. Божественная Литургия
10:00 – Поздняя Божественная Литургия
17:00 – Великая Пасхальная вечерня
В ночь на 28 апреля православные петербуржцы отправятся на Пасхальные службы в городские храмы.Фото: Артем КИЛЬКИН
ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР
Исаакиевская площадь, 4.
27 апреля. Великая Суббота
9:00 – Божественная Литургия св. Василия Великого.
11.00-17.00 – Освящение куличей
22:00 – Светлое Христово Воскресение. Полунощница.
28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 – Пасхальная утреня и Божественная Литургия.
9:00 – Божественная Литургия. Пасха Христова.
16:00 – Великая вечерня.
СОБОР ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Владимирский проспект, 20.
27 апреля. Великая Суббота
Верхний храм
9:15 – Часы, изобразительны, литургия
22:00 – Чтение книги Деяний Святых Апостолов
23:20 – Полунощница
Нижний храм
12:00 – 22:00 Освящение куличей, яиц
28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
Верхний храм
00:00 – Крестный ход, Пасхальная заутреня, часы Пасхи, Литургия
10:00 – Поздняя литургия, по окончании – Крестный ход
17:00 – Великая Пасхальная Вечерня
ПОДВОРЬЕ ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ
Васильевский остров, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 27/2
27 апреля. Великая Суббота
00:30 – Утреня с чином погребения. 1-й час
9:30 – 3-й, 6-й, 9-й часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией свт. Василия Великого
13:00 – Начало освящения куличей и пасок в нашем храме (до 22:00)
22:00 – Чин Исповеди.
20:00 – Начало чтения Деяний святых Апостолов
23:15 – Полунощница
28 апреля. Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста
10:00 – Пасхальные часы. Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста (поздняя)
17:00 – 9-й час. Великая вечерня. Утреня. 1-й час (по пасхальному чину)
НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР
27 апреля. Великая Суббота
07.00 – Утреня с чином погребения Спасителя (нижний храм)
09.15 – Часы, Изобразительны, Божественная Литургия
10.00-21:40 – Освящение куличей, пасок яиц
22.00 – Чтение Деяний святых апостол
23.00 – Пасхальная Полунощница
23:45 – Крестный ход
28 апреля - Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00 – Пасхальная Утреня.
01.30 – Божественная Литургия (верхний и нижний храм)
09.00 – Божественная Литургия и крестный ход для детей. Поет детский хор Воскресной школы собора.
09.00-17:00 – Освящение куличей.
13.00-16.00 – Концерт хора Николо-Богоявленского морского собора (нижний храм).
17.00 – Пасхальная Вечерня.
КСТАТИ
Полный список храмов Санкт-Петербургской митрополии можно найти на сайте mitropolia.spb.ru
В 2019-м году праздник Пасхи приходится на 28 апреля.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПОГОДА
Оденьтесь потеплее
После очень теплых дней Страстной недели на Пасху в городе на Неве заметно похолодает. Жаркой выдастся погода накануне праздника: в субботу, 27 апреля, синоптики обещают от +18 до +20 градусов. День будет приятным еще и потому, что ветер обещают умеренный. А в ночь на Пасху столбик термометра опустится до +1…+6 градусов, поэтому одеться для похода в храм придется потеплее. Зато дождь не должен застать петербуржцев во время праздника. Утром, когда горожане будут возвращаться после службы домой, потеплеет на пару градусов. Но днем в Светлое Христово Воскресение синоптики обещают не больше +9 градусов, зато будет светить солнце.
ТРАНСПОРТ
Традиционные богослужения в Пасху проходят ночью. Но пропускать священнодействие не придется, ведь во время христианского праздника в Петербурге усилят движение общественного транспорта. Так, в ночь с 27 на 28 апреля продлят работу метро. Поэтому подземкой можно будет воспользоваться круглосуточно и доехать до нужного храма.
Метро во время Пасхи в Петербурге будет работать всю ночь.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
Вернуться после службы домой можно будет и на наземном транспорта – ночью он выйдет на работу. С 00:00 до 06:00 утра 28 апреля это будут автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154 и троллейбус № 37.
Кроме того, и в день Великой субботы, и в праздник Пасхи в Северной столице увеличат количество наземного транспорта по маршрутам до городских кладбищ:
- к Южному кладбищу - автобусные маршруты №№ 90, 195;
- к Северному кладбищу - автобусные маршруты №№ 397, 398;
- к Крематорию - автобусный маршрут № 138;
- к Казанскому кладбищу (г. Пушкин) - автобусный маршрут № 382;
- к Иликовскому кладбищу (г. Ломоносов) - автобусный маршрут № 347;
- к Большеохтинскому кладбищу - трамвайные маршруты № 10;
- к Смоленскому кладбищу - троллейбусные маршруты № 9;
- к Волковскому кладбищу - трамвайный маршрут № 43;
- к Серафимовскому кладбищу - троллейбусные маршруты №№ 25 и 40, трамвайный маршрут № 18;
- к Красненькому кладбищу - троллейбусный маршрут № 20;
- к Богословскому кладбищу - троллейбусный маршрут № 38;
- к Пискарёвскому кладбищу - трамвайный маршрут № 9;
- к Александро-Невской лавре - троллейбусный маршрут № 14;
- к Киновеевскому кладбище - трамвайный маршрут № 23.
НА ЗАМЕТКУ
Традиционно около 23.00 начинаются молитвы, а основная служба - заутреня - около 00.00. Прихожане также готовятся к крестному ходу. Его проводят вокруг городских храмов в ночь на Пасху. А после начинается главное христианское богослужение - литургия. Затем в церквях освящают куличи. Кстати, крестные ходы вокруг всех храмов Санкт-Петербургской митрополии проводят еще в течение недели после праздника, которая называется Светлой седмицей. А празднование Пасхи в православии продолжается сорок дней.
ИСТОЧНИК KP.RU