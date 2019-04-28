В Петербурге на Финском заливе потерпел крушение катер

В Финском заливе сотрудники МЧС спасают пассажиров затонувшего катера. ЧП произошло вечером 27 апреля у Канонерского острова. По неизвестным причинам судно пошло ко дну во время водной прогулки.

- в 21:30 поступило сообщение, что по адресу: Санкт-Петербург, акватория Финского залива у Канонерского острова катер потерял ход и тонет, - сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Спустя двадцать минут на место прибыли экстренные службы, получившие сигнал бедствия. По предварительной информации, в момент крушения на борту было девять пассажиров. Восемь человек удалось спасти из воды. Их доставили на берег. В ближайшем яхтклубе пострадавших осматривают врачи. Не исключено, что им понадобится медицинская помощь.

Спасатели уточняют, что поиски в акватории Финского залива продолжаются.

- К работе привлечены 47 человек и 18 единиц техники, - рассказывают в ведомстве. - В поиске принимают участие катера УВД на морском и речном транспорте и ОМОН Росгвардии.

Что стало причиной бедствия, предстоит выяснить правоохранителям. Имя владельца судна уже устанавливается.