2019-04-28T15:19:44+03:00
Общество

В Петербурге православные празднуют Пасху

Верующие приходят в храмы с куличами и крашеными яйцами [фоторепортаж]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Главное богослужение прошло в Казанском соборе.Главное богослужение прошло в Казанском соборе.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербург отмечает главный православный праздник – Пасху. Первые богослужения начались накануне, 27 апреля. В Великую субботу в храмах и соборах города выстроились очереди из желающих освятить пищу для праздничного стола: куличи, творожные пасхи и разноцветные яйца.

В богослужениях приняли участие десятки тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В богослужениях приняли участие десятки тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН

Главная торжественная церемония по традиции прошла в Казанском кафедральном соборе. Она началась с крестного хода вокруг храма под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе». Возглавил полунощницу, заутреню и Божественную литургию митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Около двух часов ночи в Северную столицу доставили один из символов Пасхи - благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Специальный борт встретили на аэродроме в Левашово.

- Пасхальное Евангелие читалось на девяти языках - в знак того, что проповедь Христова обращена ко всем народам, - рассказали в Санкт-Петербургской митрополии. - Правящий архиерей начал чтение на древнегреческом, духовенство продолжило на латинском, английском, французском, японском, иврите, немецком, мордовском и русском языках.

Пасха - главный праздник в церковном календаре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пасха - главный праздник в церковном календаре.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе с митрополитом Варсонофием православный праздник встретили тысячи прихожан. Среди них – деятели культуры, искусств и первые лица города. В богослужении приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров. Они поздравили всех жителей города и Митрополита Варсонофия с Пасхой.

- Этот светлый праздник веры, добра и надежды в Петербурге объединяет всех горожан, – сказал спикер петербургского парламента. - Всей семьей мы приходим в храмы нашего города, чтобы отметить чудо Воскресения, открыть свои сердца Христовой любви.

Кулич - один их главных символов праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кулич - один их главных символов праздника.Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем в воскресенье богослужения продолжились. В соборы горожане приходят с традиционными угощениями - куличами и пасхами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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