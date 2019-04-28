В Петербурге 20-летний искатель кладов подорвался на мине времен ВОВ

Взрыв на Октябрьской набережной в Петербурге прогремел днем 28 марта. Около 15.30 местные жители сообщили о громком хлопке неподалеку от дома № 40. Оказалось, сдетонировала мина времен Великой Отечественной войны.

Во время ЧП пострадал один человек – 20-летний юноша Андрей. Парень бродил по берегу и искал металлолом. Что случилось потом – пока неизвестно. По одной из версий, у молодого человека был с собой магнит, из-за которого снаряд сдетонировал.

Специалисты Росгвардии обследовали территорию. На фото - элемент снаряда. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Юноша получил серьезные травмы. Ему оторвало кисть, повреждены ноги и лицо. Андрея госпитализировали в одну из городских больниц. За его жизнь борются медики.

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, на месте ЧП работают спасатели и взрывотехники.

- Специалисты ОМОН осмотрели прилегающую территорию и убедились в отсутствии иных потенциально опасных предметов, - уточнили в ведомстве. - Предварительный вывод, что причиной взрыва мог стать сдетонировавший немецкий снаряд малого калибра.

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, днем ранее в Курортном районе Петербурга были найдены 16 минометных мин калибра 50 миллиметров советского производства.

- Снаряды находились в 300-х метрах от заправки на краю лесополосы - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. - Все боеприпасы имели взрыватели и содержали в своем корпусе взрывчатые вещества, значит, представляли серьезную опасность для окружающих.

Сотрудники ОМОНА экстренно освободили территорию и обезвредили боеприпасы.