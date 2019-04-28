2019-04-28T20:05:27+03:00
Спорт

От скукоты до дубля бывшего зенитовца: петербуржцы обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:2

Сине-бело-голубые по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
"Зенит" обыграл "Крылья советов". Фото: twitter.com/zenit_spb."Зенит" обыграл "Крылья советов". Фото: twitter.com/zenit_spb.
Изменить размер текста:

Турнирный сигнал прозвучал для «Зенита» за полчаса до начала матча. Ближайший преследователь сине-бело-голубых, «Локомотив», хоть и в драматичной борьбе, но выиграл, поэтому отрыв от него сократился до пяти очков. Поэтому для сохранения комфортного восьмиочкового преимущества права на осечку (даже ничью) не было.

Ситуации, когда побеждать нужно «по заказу» часто футболистов закрепощает, но с «Зенитом» на «Газпром-Арене» случился обратный эффект. Хозяева сразу прижали «Крылья» к их воротам, в сторону которых сразу же полетел шквал коварных прострелов и проникающих передач. Глядя за вдохновенной и раскрепощенной игрой Дзюбы и партнеров , казалось, что они проводят матч, в котором результат значения не имеет.

Особое удовольствие обычно от футбола получают обычно именно в таких матчах, когда дамоклов меч результата над игроками не висит. К середине первого тайма становилось уже скучновато — казалось, «Зенит» до перерыва лишит матч даже малейшей интриги. Два первых гола хозяев получились как под копирку — врывание по левому флангу и Азмун забивает в пустые ворота. С той лишь разницей, что сначала голевую передачу отдал Юрий Жирков, а потом Артем Дзюба. Через пять минут после голевой передачи Дзюба готовился отдать еще одну, но неожиданно...забил сам. Прострел нападающего нашел ногу защитника, по чудной траектории попал в руку вратаря и отскочил в ворота.

К вратарю-ветерану «Крыльев», 38-летнему Сергею Рыжикову хотелось уже сочувствовать, Дзюба исполнил перед трибунами свой фирменный голевой ритуал, но через пару минут выяснилось, что это было преждевременно. В соответствии с регламентом, мяч засчитывается автоголом, если после удара нападающего не попадает в створ, а потом залетает в ворота от защитника. Так автором гола в свои ворота стал Тарас Бурлак. 3:0 к середине первого тайма. В этот момент исход матча выглядел очевидным и больше занимало другое — сколько сможет забить «Зенит» и сыграет ли второй матч подряд на «ноль». На последний вопрос быстро ответил воспитанник петербуржского футбола Рамиль Шейдаев — нападающий «Крыльев» обыграл несколько человек и прострелил вдоль ворот, куда уже без помех забивал еще один, кстати, бывший зенитовец, Денис Ткачук.

А спустя четыре минуты матч,по сути, стартовал с начала — снова удар Ткачука и снова мяч в воротах «Зенита» - 3:2.

Подарок от Шейдаева

Сценарий второго тайма оказался соответствующим счету. «Крылья» активно и большой группой футболистов шли вперед, «Зенит» - столь же большой группой оборонялся. Замена атакующего полузащитника Дриусси на защитника Анюкова четко обозначили зенитовские планы на концовку матча — отстоять бы победу. Преимуществом владели «Крылья Советов» - они чаще владели мячом, чаще били по воротам.

Напряжение на половине ворот «Зенита» нарастало и болельщики уже приготовились к сверхволнительной концовке, как вздохнуть с облегчением им позволил...нападающий соперника. Шейдаев за грубую игру получил желтую карточку, ставшей для него второй и разочарованно покинул поле. Впрочем, и в большинстве «Зенит» действовал максимально аккуратно, предпочитая контратаки с участием лишь нескольких игроков. Так сине-бело-голубые и поставили точку в матче. Дзюба промчался по левому флангу и выкатил мяч в середину штрафной, куда примчался Смольников, пробивший в нижний угол - 4:2 и все вопросы сняты. «Зенит» одерживает третью победу подряд, а всего седьмую в девяти матчах. До победы в чемпионате остается набрать 4 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Ягудин об уральском фигуристе Максиме Ковтуне: «Молодец, что не стал сидеть на балансе налогоплательщиков»
Знаменитый спортсмен Алексей Ягудин рассказал «Комсомолке», почему карьера молодого спортсмена не удалась, как он проводит свободное время и за что полюбил сцену так же, как лед
Локомотив - Енисей 28 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 26 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Енисей 28 апреля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 апреля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 26 тура чемпионата России по футболу
Новости 24
Спасатели Ленобласти предупредили о критическом уровне воды в реке Оять
«Впервые Парланд»: В Петербурге открылась уникальная выставка работ архитектора Спаса на крови
В петербургских храмах прошли пасхальные богослужения
Двое погибли, трое в больнице: У «Лахта Центра» в Петербурге произошла серьезная авария
Пассажирка перевернувшегося в Финском заливе катера скончалась в больнице
За голосование в финале шоу «Голос.Дети» отвечала компания из Петербурга
Петербуржцам покажут технику, которая примет участие в параде Победы на Дворцовой
На Пасху в Петербурге похолодает до +10 градусов
«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодежном первенстве
Колоннада Исаакиевского собора перешла на летний режим работы
В Петербурге мужчина при обыске выбросил из окна 2 кг наркотиков
В Петергофе у пенсионерки украли шкуры животных и ювелирные украшения на 1,2 млн рублей
У автозаправки на Приморском шоссе нашли 16 минометных мин времен войны
Александр Беглов подвел итоги рабочей недели
«Зенит» оштрафовали на 10 тысяч евро после матча на стадионе «Вильярреала»
В Колпинском районе ночью горел магазин
СПбГУ запустил виртуальный тур по музею-архиву Менделеева
На Васильевском острове удивленные петербуржцы сняли загоравшую на газоне огромную черную свинью