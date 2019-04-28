От скукоты до дубля бывшего зенитовца: петербуржцы обыграли «Крылья Советов» со счетом 4:2

Турнирный сигнал прозвучал для «Зенита» за полчаса до начала матча. Ближайший преследователь сине-бело-голубых, «Локомотив», хоть и в драматичной борьбе, но выиграл, поэтому отрыв от него сократился до пяти очков. Поэтому для сохранения комфортного восьмиочкового преимущества права на осечку (даже ничью) не было.

Ситуации, когда побеждать нужно «по заказу» часто футболистов закрепощает, но с «Зенитом» на «Газпром-Арене» случился обратный эффект. Хозяева сразу прижали «Крылья» к их воротам, в сторону которых сразу же полетел шквал коварных прострелов и проникающих передач. Глядя за вдохновенной и раскрепощенной игрой Дзюбы и партнеров , казалось, что они проводят матч, в котором результат значения не имеет.

Особое удовольствие обычно от футбола получают обычно именно в таких матчах, когда дамоклов меч результата над игроками не висит. К середине первого тайма становилось уже скучновато — казалось, «Зенит» до перерыва лишит матч даже малейшей интриги. Два первых гола хозяев получились как под копирку — врывание по левому флангу и Азмун забивает в пустые ворота. С той лишь разницей, что сначала голевую передачу отдал Юрий Жирков, а потом Артем Дзюба. Через пять минут после голевой передачи Дзюба готовился отдать еще одну, но неожиданно...забил сам. Прострел нападающего нашел ногу защитника, по чудной траектории попал в руку вратаря и отскочил в ворота.

К вратарю-ветерану «Крыльев», 38-летнему Сергею Рыжикову хотелось уже сочувствовать, Дзюба исполнил перед трибунами свой фирменный голевой ритуал, но через пару минут выяснилось, что это было преждевременно. В соответствии с регламентом, мяч засчитывается автоголом, если после удара нападающего не попадает в створ, а потом залетает в ворота от защитника. Так автором гола в свои ворота стал Тарас Бурлак. 3:0 к середине первого тайма. В этот момент исход матча выглядел очевидным и больше занимало другое — сколько сможет забить «Зенит» и сыграет ли второй матч подряд на «ноль». На последний вопрос быстро ответил воспитанник петербуржского футбола Рамиль Шейдаев — нападающий «Крыльев» обыграл несколько человек и прострелил вдоль ворот, куда уже без помех забивал еще один, кстати, бывший зенитовец, Денис Ткачук.

А спустя четыре минуты матч,по сути, стартовал с начала — снова удар Ткачука и снова мяч в воротах «Зенита» - 3:2.

Подарок от Шейдаева

Сценарий второго тайма оказался соответствующим счету. «Крылья» активно и большой группой футболистов шли вперед, «Зенит» - столь же большой группой оборонялся. Замена атакующего полузащитника Дриусси на защитника Анюкова четко обозначили зенитовские планы на концовку матча — отстоять бы победу. Преимуществом владели «Крылья Советов» - они чаще владели мячом, чаще били по воротам.

Напряжение на половине ворот «Зенита» нарастало и болельщики уже приготовились к сверхволнительной концовке, как вздохнуть с облегчением им позволил...нападающий соперника. Шейдаев за грубую игру получил желтую карточку, ставшей для него второй и разочарованно покинул поле. Впрочем, и в большинстве «Зенит» действовал максимально аккуратно, предпочитая контратаки с участием лишь нескольких игроков. Так сине-бело-голубые и поставили точку в матче. Дзюба промчался по левому флангу и выкатил мяч в середину штрафной, куда примчался Смольников, пробивший в нижний угол - 4:2 и все вопросы сняты. «Зенит» одерживает третью победу подряд, а всего седьмую в девяти матчах. До победы в чемпионате остается набрать 4 очка.