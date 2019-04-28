2019-04-28T22:00:51+03:00
Звезды

«Святые угодники!»: Ургант и Познер отметили пасху в японском стиле

Не все поклонники оценили шутку Ивана
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Познер и Ургант облачились в японские наряды. Фото: www.instagram.com.Познер и Ургант облачились в японские наряды. Фото: www.instagram.com.
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Иван Ургант, как и многое российские звезды шоу-бизнеса, решил поздравить своих подписчиков со Светлым праздником пасхи. Сделал он это в свойственной ему юмористической манере, поскольку к христианским традициям имеет весьма опосредованное отношение. Шоумен опубликовал в Instagram совместную фотографию с телеведущим Владимиром Познером, на которой они облачены в японские наряды. На ногах у звезд телеэкрана сланцы, одетые прямо поверх носков. Под постом Иван оставил загадочную подпись: «Пасхальный план!».

urgantcomurgantcom
Пасхальный план!
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Что это за съемка, и для какого проекта она сделана, ведущий «Вечернего Урганта не пояснил. Поклонники не смогли догадаться, поэтому стали выдвигать собственные версии.

«План - это хороший бизнес», «Ваня, покурил что ли?», «Захват Японии намечается?», «Познер похож на Мастера Йода из Звездных воин. Только что со съёмок 9 эпизода забежал сфоткаться», «Боюсь даже писать, кого из "Игры престолов" напомнил мне Познер», «Идеальный тандем - Святые угодники!», «Последние самураи», «Когда шлёпанцы с носками – норм», «"Христос воскрес" супер ведущие, здоровья вам, а нам приятных впечатлений от вашей работы», - написали доброжелатели в комментариях. Но нашлись и те, кто не понял, при чем здесь православная Пасха. И в чем, собственно, шутка Урганта?

Чуть позже телеведущий прокомментировал фото, которое разместил на своей странице, не открывая всех карт.

- Готовимся к следующему фильму Владимира Познера. Он будет о Японии. Эта страна во всём отличается от Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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