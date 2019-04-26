2019-04-26T11:30:47+03:00
Общество

«Умные новостройки» изменят жизнь петербуржцев

Цифровые сервисы, объединенные в единую систему, помогут новоселам сэкономить время и деньги, а также обеспечат дополнительную безопасность
Любовь Холопова
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Интеллектуальными технологиями можно пользоваться сразу после переезда в квартиру. Фото: Ростелеком.Интеллектуальными технологиями можно пользоваться сразу после переезда в квартиру. Фото: Ростелеком.
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ДОМ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Набор «умных решений» в каждом доме может быть разный - все зависит от того, что заложит в свой проект застройщик, а что потом установит управляющая компания. Иногда новоселам приходится довольно долго ждать обещанных «умных технологий»,ведь оборудование нужно выбрать, купить, а потом установить.

Но бывает и по-другому: новостройки могут получать все необходимые цифровые сервисы - контроль доступа, комплексное видеонаблюдение, автоматизированные системы учета, Интернет - еще на этапе строительства. Такой проект по комплексному обеспечению новых многоквартирных домов интеллектуальными системами запустила компания «Ростелеком». Суть в том, что застройщики и управляющие компании получают от одного оператора сразу несколько услуг, управлять которыми жители и обслуживающие организации могут с единой платформы. Это гораздо проще, удобнее и надежнее.

- Домофонами, «умными счетчиками», видеонаблюдением сегодня никого не удивишь. Но мы первые объединили все эти сервисы на одной платформе,надежно защищенной от взлома и копирования, - рассказал вице-президент - директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко. - Мы «заходим» на объект на этапе начала строительства и сами подводим все необходимые коммуникации, а затем занимаемся их эксплуатацией и гарантийным обслуживанием.По сути, создаем экосистему, которая состоит из комплекса программно-аппаратных решений.Причем наша система довольно гибкая и позволяет встраивать в себя уже имеющиеся в доме технологические решения.

УДОБНО ВСЕМ

В 2018 году оператор обеспечил современными интеллектуальными системами несколько новостроек Петербурга и Ленинградской области. Так что «умные решения» на практике уже смогли оценить и застройщики, и управляющие компании, и новоселы.Оказалось, что единая интеллектуальная система в новостройках выгодна всем. Застройщиков и управляющие компании она избавляет от необходимости выбирать оборудование, заниматься его установкой и обслуживанием.

Новоселы могут пользоваться современными технологиями сразу после переезда в новую квартиру. Причем возможностей у жильцов появляется гораздо больше. Так, «умные счетчики» избавят собственников от необходимости каждый месяц вручную собирать показания расхода воды и электричества. Информация будет списываться автоматически.

«Умный домофон» сможет открыть двери парадного по отпечатку пальца или прямо с телефона, в котором установлено специальное мобильное приложение. Эта функция, кстати,очень удобна, если нужно впустить в дом гостей или курьера.Кроме сканера, у домофона есть видеокамера, так что хозяева могут видеть, кто к ним пришел.

Благодаря «умному шлагбауму» жителям новых комплексов не придется доставать специальный пропуск или ключ - система считает номера автомобиля, сверит их с имеющимися в базе и позволит проехать на территорию дома.

Но самое интересное, что у жильца «умного дома» появится свой личный кабинет, в котором он будет видеть все данные о потреблении коммунальных ресурсов. Сравнивая ежемесячные данные, человек может начать более экономно использовать воду и электричество. Там же,в личном кабинете, будет храниться информация о визитах в дом - кто и когда заходил.

За безопасностью жильцов проследит комплексная система видеонаблюдения. Камеры можно устанавливать во дворах, парадных, местах общего пользования. При необходимости - в лифтах и технических помещениях. Если случится что-то неприятное, например кто-то заденет машину на парковке,всегда можно заглянуть в архив и узнать, кто виноват. Жильцы в итоге получают дополнительную безопасность, а управляющие компании - экономию расходов.Ведь им не нужно будет держать штат охранников и диспетчеров,все данные с камер можно вывести на мобильный телефон сотрудников УК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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