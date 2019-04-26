Из Петербурга на майские праздники пустят дополнительные поезда в Брянск, Казань и Ижевск

В преддверии самого активного сезона путешествий по железной дороге «Комсомолка» провела прямую линию с представителями РЖД. Сотрудники компании ответили на вопросы читателей и рассказали, как сэкономить на билетах, куда отправиться на майские праздники и какое будущее ждет пригородный транспорт.

Дальние направления

- Есть ли какие-нибудь акции на поездки к морю? А именно на направление Санкт-Петербург - Крым. Билеты для мамы с ребенком 4 лет.

- В период курортного сезона 2019 года, с 30 апреля по 30 сентября, будет действовать мультимодальное сообщение с Крымом с привлечением автомобильного транспорта. Для удобства пассажиров на сайте и в кассах можно оформить единые билеты, состоящие из двух частей: билет на поезд и на автобус. Таким образом, на поезде вы следуете от любой станции (в том числе из Санкт-Петербурга) до станции Анапа или Краснодар, далее делаете пересадку и едете на автобусе до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории, Керчи. Все рейсы состыкованы по времени отправления, организована служба поддержки пассажиров с багажом при пересадке.

Для детей предусмотрены льготы. Пассажир может провозить бесплатно одного ребенка не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место, в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах. Кроме того, для детей до 10 лет стоимость составляет 35 процентов от стоимости полного тарифа. Для пассажиров в возрасте от 10 до 17 лет круглый год действует скидка 50 процентов на поездки в плацкартных, общих и вагонах с местами для сидения.

- Какие услуги обязан оказывать проводник?

- Пассажир имеет полное право попросить проводника застелить ему полку в поезде. Эта услуга входит в стоимость билета и является для проводника его прямой обязанностью. Конечно, большинство пассажиров сами справляются с этой задачей, однако для беременных женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых кровать должна быть застелена в обязательном порядке. Посуда для чаепития - чашка и ложка предоставляется пассажиру бесплатно. Как и иголка с ниткой, если пассажиру внезапно потребовалось зашить одежду. Не нужно платить и за подзарядку мобильных телефонов. Кроме того, пассажир может попросить разогреть что-то в микроволновой печи. В фирменном поезде просьбы должны удовлетворять в обязательном порядке. Дополнительно в цену поездки входят настольные игры. Получить свежие газеты и фирменный набор, в который входят мыло, зубная щетка, зубная паста и влажные салфетки, пассажир сможет только в том случае, если он едет в фирменном поезде или в вагоне повышенной комфортности.

Благодаря приветливым проводницам путешествие по железным дорогам будет в разы приятнее. Фото: ОЖД.

- Какие бонусы и привилегии сейчас имеются для постоянных клиентов РЖД?

- Для постоянных клиентов компании разработана программа лояльности «РЖД Бонус». Она дает возможность накапливать баллы за поездки. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться на сайте . При регистрации пассажиру присваивается уникальный номер счета. Его необходимо указывать при покупке билета. Полученные баллы (3 балла за каждые потраченные 10 рублей) можно тратить на премиальные поездки. Также в рамках программы реализованы специальные проекты для студентов и семей. Первый позволяет студентам и аспирантам очных отделений учебных заведений страны получать скидку 25 процентов на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения, приравненных к вагонам типа «купе». Второй дает возможность создать семейный счет и накапливать баллы за поездки на общем счете.

- Какие новые направления откроют этим летом? Хочется больше путешествовать и посмотреть новые места! А поезд - единственный транспорт, в котором чувствую себя уютно в дороге.

- В период майских перевозок 2019 года РЖД планирует запустить 29 дополнительных составов. Дополнительные поезда совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Хельсинки, Мурманск, Калининград. Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены по тем направлениям, на которые есть повышенный спрос у пассажиров. Это Брянск, Казань, Ижевск, Волгоград, Ярославль, Орел, Курск, Великие Луки, Осташков. В декабре прошлого года были введены маршруты Санкт-Петербург - Кострома (через Ярославль) и Калининград - Анапа (вагон беспересадочного сообщения). С более подробной и актуальной информацией о расписании поездов дальнего следования, а также о специальных маркетинговых акциях можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» www.pass.rzd.ru.

Пригородные направления

- Когда спишут «Торжки», старые электропоезда? Планируется ли обновление парка?

- На сегодняшний день для перевозки пассажиров в пригородном сообщении используются электропоезда различных серий и годов выпуска. Так, средний возраст электропоездов серий ЭТ2, ЭТ2М и ЭТ4А составляет 14 лет при назначенном сроке службы 28 лет. Данные электропоезда технически исправны и соответствуют санитарно-техническим требованиям. В настоящее время производится планомерная замена моральноустаревшего подвижного состава на новые современные поезда, оснащенные биотуалетами, системой микроклимата салонов, средствами информационного обеспечения. В 2020 году весь парк подвижного состава оснастят экологически чистыми туалетными комплексами.

- Каковы нормы отопления вагонов пригородных поездов?

- Температура воздуха в пассажирских салонах пригородных поездов на всем пути следования в зимнее и переходное время года определяется Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте и составляет плюс 11-15 градусов.

- Можно ли получить компенсацию за опоздание поезда?

- Возврат стоимости неиспользованного пассажиром билета для разовой поездки на поезде пригородного сообщения без указания мест производится только в часы незапланированного перерыва в движении таких поездов на станции отправления. Также пассажир имеет право вернуть полную стоимость проезда на пригородном поезде с указанием мест. Сделать это нужно до отправления состава в случае, если отправление отменено или задерживается более чем на час.