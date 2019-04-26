Торговый центр Milano Fashion Centre дарит на майские праздники дополнительные скидки и бесплатные поездки

В уникальном торговом центре и цены, и ассортимент не хуже, чем в Милане, распродажи в конце сезона столь же впечатляющие, а выгода от возврата tax free и вычета инвойса гарантирована каждый день в году. И все это на расстоянии вытянутой руки – всего в двух часах езды от Петербурга – в непосредственной близости от границы с Финляндией, а точнее в городке Лаппеенранта.

Новые коллекции Emporio Armani, Trussardi Jeans, Calvin Klein, Paul&Shark, Baldinini, Versace Jeans, Cavalli и других знаменитых на весь мир итальянских брендов со скидками от 20% до 50%.

В майские праздники покупателям подарят дополнительные скидки. Фото предоставлено организаторами.

Всем посетителям доступна бесплатная парковка без ограничений по времени, бесплатный Wi-Fi и даже бесплатный шаттл, который курсирует между Петербургом и Milano Fashion Centre каждое воскресенье.

В честь открытия каждого покупателя ждет особенный подарок – золотая дисконтная карта, по которой каждую неделю на определенные бренды действует специальное предложение с дополнительной скидкой 30%.

Для тех, кто не гонится за новинками сезона, но ценит европейское качество, открыта отдельная зона, в которой представлены модели из прошлых коллекций по фиксированной цене от 10 евро. Одним словом, ждать «черной пятницы» или «sale-party» в родном городе больше не нужно. И в этом владельцы торгового центра уверены настолько, что обещают подарить любую из представленных в Milano Fashion Centre вещей каждому, кто сможет найти ее в Петербурге дешевле*.

* – В акции могут участвовать вещи исключительно из коллекций нового сезона, представленные в офф-лайн магазинах Санкт-Петербурга. При этом стоимость в Milano Fashion Centre рассчитывается с учетом скидки по золотой дисконтной карте и вычетом инвойса.

20.04-28.04 дополнительная скидка 30% на сумки Trussardi

27.04-05.05 дополнительная скидка 30% на обувь Twin-Set

27.04-12.05 дополнительная скидка 30% на одежду Trussardi

27.04-12.05 дополнительная скидка 30% на коллекцию Paul & Shark

04.05-12.05 дополнительная скидка 30% на мужскую коллекцию Liu Jo

04.05-12.05 дополнительная скидка 30% на бренд Pinko

Бесплатный шаттл будет ходить 28.04, 2.05, 04.05, 05.05, 10.05 и 12.05.