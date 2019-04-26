2019-04-26T19:12:35+03:00
Общество

В Пулково открылся магазин сувениров легендарного бренда HardRockCafe

Знаменитая трехметровая гитара расположилась в зоне внутренних вылетов
Полина ЖУКОВА
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В Пулково открылся сувенирный магазин всемирного бренда Hard Rock Cafe. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».В Пулково открылся сувенирный магазин всемирного бренда Hard Rock Cafe. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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Что привезти в подарок из путешествия? Этим вопросом многие часто задаются прямо в аэропортах. В Пулково, например, более 35 магазинов, но определиться с сувенирами или порадовать себя, любимого, не всегда легко. Зато теперь в аэропорту города на Неве появились футболки, кружки и значки со знаменитой надписью: Hard Rock - те самые, которые хотят себе почти все туристы, коллекционеры и музыканты.

Пассажиры Пулково могут приобрести брендированные товары Hard Rock. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Пассажиры Пулково могут приобрести брендированные товары Hard Rock. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Теперь у всех, кто улетает из Петербурга, есть возможность заглянуть в сувенирный магазин всемирного бренда Hard Rock Cafe. Он открылся в зале внутренних вылетов Пулково 25 апреля. И это событие знаковое еще и потому, что этот Rock Shop - первый в России, который располагается в терминале аэропорта.

Как и во всех странах мира, узнать магазин нетрудно. Его выдаст трехметровая рок-гитара - традиционный символ бренда. А сувениры расположились на площади 20 квадратных метров - есть что посмотреть. Работает он круглосуточно, поэтому неважно, во сколько ваш рейс: заглянуть вы туда сможете и днем и ночью.

Магазин украшает рок-гитара – традиционный символ Hard Rock Cafe. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Магазин украшает рок-гитара – традиционный символ Hard Rock Cafe. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Кстати, первый ресторан Hard Rock Cafe открылся в 1971 году в Лондоне. Это была идея двух американцев, которые хотели, чтобы традиционное для их страны заведение появилось и на берегах Туманного Альбиона. Очень быстро из-за сочетания американской кухни и атмосферы рок-н-ролла он стал самым популярным баром в Лондоне. А сегодня по всему миру насчитывается более полутора сотен Hard Rock Cafe. И известны они в первую очередь коллекцией так называемых реликвий - гитар с автографами рок-музыкантов, редких фотографий и плакатов, которые висят на стенах баров в разных городах.Сегодня у Hard Rock Cafe самая большая коллекция такого рода во всем мире - свыше 70 тысяч экспонатов.

КСТАТИ

Помимо магазинов, в коммерческой зоне Пулково можно найти и несколько десятков точек общественного питания на любой вкус. От фастфуда до кухонь мира - русской, американской, итальянской, японской. А также кофейни, ирландский паб и снек-бары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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