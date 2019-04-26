1 июня, в День защиты детей в Петербурге пройдёт «Зелёный марафон»

В День защиты детей в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдёт восьмой «Зелёный марафон» Сбербанка. Впервые в соревновательной программе состоятся забеги на различные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13лет.

- В 2019 году марафон пройдёт в пяти городах Северо-Запада: кроме Петербурга забег состоится в Калининграде, Череповце, Архангельске и Сыктывкаре. В прошлом году количество участников «Зелёного марафона» в регионе превысило 27 тысяч человек. Мы снова приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни присоединиться к нам в этом спортивно-благотворительном проекте», - сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Участникам «Зелёного Марафона» по традиции предложат пробежать дистанцию 4,2,км. Помимо состязательной части, участников забега ждёт обширная программа социальных и благотворительных акций. В нее войдут инициативы, связанные с помощью детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе. Принять участие в марафоне сможет любой желающий, достаточно пройти регистрацию на сайте.

Первый «ЗелёныйМарафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречубудущему».