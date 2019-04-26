В театре «Приют комедианта» покажут драму «Сирано де Бержерак» с Андреем Носковым в главной роли

В конце 31-го сезона в «Приют комедианта» вернулся спектакль Андрея Корионова по романтической пьесе Эдмона Ростана. Главную роль — бравого солдата и настоящего романтика Сирано — играет актер Андрей Носков.

ПОДРОБНЕЕ О СПЕКТАКЛЕ

Режиссер — Андрей Корионов

Художник — Ирина Долгова

Музыкальное оформление — заслуженный работник культуры России Иван Благодер

Свет — Денис Солнцев

Фехтование — Игорь Качаев

Блестящий гвардейский офицер, знаменитый дуэлянт, поэт и острослов Сирано де Бержерак влюблен в красавицу Роксану, о чем она даже не подозревает. Насколько Сирано храбр на поле битвы и в многочисленных дуэлях, настолько же робок в любви. Из-за своего непомерно длинного носа он совершенно уверен, что Роксана отвергнет его, поэтому пишет ей пылкие любовные послания и прекрасные стихи от имени красавца Кристиана, поступившего в полк гасконцев, где служит Сирано. Благодаря им Кристиан завоевывает сердце Роксаны, но погибает на войне, так и не успев признаться, что стихи и письма написаны не им…

Продолжительность спектакля — 3 часа 20 минут, 1 антракт.