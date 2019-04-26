Такой театр представляет: Черная комедия «Бык» По пьесе Майка Бартлетта
Черная комедия по пьесе Майка Бартлетта.
Офис. Три сотрудника. Один из них должен быть уволен. Обычный рабочий день превращается в психологический боксерский ринг, где выживёт сильнейший.
Есть ли правила, или в борьбе за место годятся любые средства?
Что такое - быть человеком? Кто настоящая жертва: хищник-победитель или побежденный?
Что такое мораль и этика и уместны ли эти понятия для выживания?
В чем смысл унижения ближнего?
«Бык» – абсолютно гуманистическая пьеса об ответственности человека перед человеком. Хотя жанр пьесы и спектакля – черная комедия, это важное социальное и антропологическое высказывание, без сантиментов и романтизации персонажей.
- «Бык» - отличный повод поиграть, пошутить и всерьёз поразмыслить над жизненными приоритетами в эпоху перевернутых ценностей, - говорит о спектакле режиссер Тимур Салихов.
Режиссёр:
Тимур Салихов
Актёры:
Александр Кошкидько
Алиса Золоткова
Игорь Грабузов
Дмитрий Сутырин/ Илья Шакунов
Продолжительность – 1 час
18+
Внимание! В спектакле присутствует ненормативная лексика!
ИСТОЧНИК KP.RU