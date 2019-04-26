2019-04-26T20:20:33+03:00
Досуг

Такой театр представляет: Черная комедия «Бык» По пьесе Майка Бартлетта

Премьера состоится 2 мая в 20:00 на Площадке Скороход
Петр КИБЕР
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Такой театр представляет: Черная комедия «Бык» По пьесе Майка Бартлетта. Фото предоставлено организаторами.Такой театр представляет: Черная комедия «Бык» По пьесе Майка Бартлетта. Фото предоставлено организаторами.
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Черная комедия по пьесе Майка Бартлетта.

Офис. Три сотрудника. Один из них должен быть уволен. Обычный рабочий день превращается в психологический боксерский ринг, где выживёт сильнейший.

Есть ли правила, или в борьбе за место годятся любые средства?

Что такое - быть человеком? Кто настоящая жертва: хищник-победитель или побежденный?

Что такое мораль и этика и уместны ли эти понятия для выживания?

В чем смысл унижения ближнего?

«Бык» – абсолютно гуманистическая пьеса об ответственности человека перед человеком. Хотя жанр пьесы и спектакля – черная комедия, это важное социальное и антропологическое высказывание, без сантиментов и романтизации персонажей.

- «Бык» - отличный повод поиграть, пошутить и всерьёз поразмыслить над жизненными приоритетами в эпоху перевернутых ценностей, - говорит о спектакле режиссер Тимур Салихов.

Режиссёр:

Тимур Салихов

Актёры:

Александр Кошкидько

Алиса Золоткова

Игорь Грабузов

Дмитрий Сутырин/ Илья Шакунов

Продолжительность – 1 час

18+

Внимание! В спектакле присутствует ненормативная лексика!

ИСТОЧНИК KP.RU

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