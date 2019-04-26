2019-04-26T21:15:44+03:00
Общество

Пляжи Петербурга планируют оборудовать Wi-Fi и шезлонгами

Берег Финского залива уже готовят к новому сезону
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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До начала лета остался месяц. В город уже пришло тепло, а вместе с ним - сезон отдыха на природе. Излюбленное место петербуржцев - городские пляжи. Еще чуть-чуть, и можно будет купаться и загорать.

Чаще всего отдыхающие стремятся в Курортный район Петербурга. «Ласковый», «Чудный», «Комарово» ежегодно принимают тысячи человек. 2019 год не будет исключением. Берег залива уже активно готовят к началу нового сезона.

- В нашем районе располагаются 14 официальных пляжей, - рассказала «КП» пресс-секретарь администрации Курортного района Лариса Шаймуханова. - Все территории освобождаются от мусора, просеивается песок, осматривается дно акватории. Уже сейчас пляжи хорошие, однако работы продлятся до 20 мая. После этого они будут сдаваться комиссии, которая проверит их.

КОМФОРТНО, ЧИСТО, БЕЗОПАСНО

Не исключено, что перед гостями пляжи предстанут в обновленном виде. Об этом заговорили депутаты Законодательного собрания Петербурга. Они обратили внимание, что многие зоны отдыха не благоустроены. Нет ни шезлонгов, ни скамеек. Не слышали в тех местах и о Wi-Fi.

- В черте города на Финском заливе есть много пляжей. Есть пляжи частные, в аренде, - отметил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок. - На них еще более-менее все в порядке. Однако большая часть выглядит как бесхозная.

Депутаты разработали законопроект о внесении пляжей в список объектов благоустройства. Парламентарии предлагают установить в прибрежных зонах бесплатные шезлонги, скамейки, сами площадки обустроить для активных игр и различных мероприятий.

- Наша задача - увидеть городские пляжи в полном соответствии всем требованиям. Должно быть комфортно, чисто и безопасно, - отмечает Четырбок. - На мой взгляд, имеет смысл оборудовать такие места и бесплатным Wi-Fi, чтобы каждый человек, будь то житель Петербурга или гость нашего города, смог совершенно бесплатно подключиться к Сети и свободно выйти в Интернет.

Сейчас в Курортном районе для инвалидов оборудован только один пляж. В планах у депутатов адаптировать для людей с ограниченными возможностями и другие территории. Зоны отдыха хотят оснастить настилами и пандусами, в том числе для спуска к воде. Проект нового закона уже внесли на рассмотрение городского парламента.

НА ЗАМЕТКУ

В мае 2018 года Роспотребнадзор отобрал 46 проб воды в разных районах Петербурга. В водоемах искали санитарно-химические нарушения и паразитов. В итоге ни одна из акваторий не прошла проверку. Зато порадовал песок. Согласно результатам исследованиям берега все пляжи оказались безопасны для отдыха. Новые результаты исследования сотрудники огласят в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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