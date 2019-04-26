2019-04-26T21:15:49+03:00
Досуг

Гедиминас Таранда впервые представит в Петербурге "Имперский Русский балет"

Спектакли пройдут на сцене ДК им.Ленсовета с 14 июня по 7 июля
Петр КИБЕР
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Гедиминас Таранда впервые представит в Петербурге "Имперский Русский балет". Фото предоставлено организаторамиГедиминас Таранда впервые представит в Петербурге "Имперский Русский балет". Фото предоставлено организаторами
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С 14 июня по 7 июля в Санкт-Петербурге пройдут выступления "Имперского Русского Балета" Гедиминаса Таранды. Впервые за долгие годы знаменитый коллектив приедет в Санкт-Петербург с полноценными гастролями. Выступления пройдут в рамках мирового турне - от Бразилии до Австралии - посвященного 25-летию труппы.

Артисты представят петербургской публике известные во всем мире балеты на сцене ДК им.Ленсовета (Каменноостровский пр.,42). "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Шехеразада", "Кармен-сюита" и "Болеро" в редакции Гедиминаса Таранды становятся целостным и эффектным действом в духе "творческой империи" русской балетной школы. Спектакли труппы "Имперского Русского балета" отличаются особой выразительностью, грацией, продуманной сценографией и виртуозностью исполнения. Ведущие солисты коллектива - Лина Шевелева, Анна Пашкова, Нариман Бекжанов, Лев Брель.

- Мы с нетерпением ждем выступлений в Санкт-Петербурге, где прошло становление русского балета и где так ценят и любят балетное искусство. Мы не были здесь очень давно и сейчас, наконец, включили Петербург в нашу гастрольную афишу. Наше юбилейное турне включает также спектакли в Бразилии, Китае, Болгарии, Италии, Новой Зеландии и Австралии, - говорит художественный руководитель труппы Гедиминас Таранда.

Идея создания коллектива родилась в 1994 году во время проведения в Японии юбилейных концертов Майи Плисецкой, их программу подготовил Гедиминас Таранда, танцовщик и педагог. Название "Имперский Русский Балет" это дань памяти Императорской фамилии России, внесшей значительный вклад в развитие русской культуры, включая создание Большого и Мариинского театров.

На протяжении четверти века с артистами труппы работают педагоги-репетиторы экстра-класса. С "Имперским русским балетом" в разное время сотрудничали всемирно известные танцовщики и звезды балета: Патрик Дюпон (Opera de Paris), Фарух Рузиматов, Юлия Махалина и Диана Вишнева (Мариинский театр), Людмила Семеняка, Светлана Захарова (Большой театр), Денис и Анастасия Матвиенко, Владимир Малахов, Джулия Кент ( ABT ), Люсия Лакарра и Сирил Пьер, Мария Кочеткова , Тамие Кусакари и многие другие.

Коллектив активно гастролирует и за 25 лет своей работы выступил на лучших мировых площадках в Японии, США, Канаде, Бразилии, Чили, Испании, Португалии, Франции, Германии, Израиле, Австралии и др. «Имперский Русский Балет» - постоянный участник крупных международных фестивалей, гала-концертов, шоу, благотворительных и социальных проектов.

Три недели выступлений труппы в Санкт-Петербурге в фойе ДК им.Ленсовета зрителей ждет интерактивная выставка "Театральное закулисье" и выставка балетных костюмов.

Расписание гастролей:

ИЮНЬ

14, 25 июня - "Шехеразада". "Болеро". "Спящая красавица"

15,22,23,28,29,30 июня - "Лебединое озеро"

16,18,27 июня - "Дон Кихот"

19, 20,21,26 - "Щелкунчик"

ИЮЛЬ

2 июля - "Кармен-сюита". "Болеро". "Спящая красавица"

3 июля - "Щелкунчик"

4 июля - "Дон Кихот"

5,6,7 июля - "Лебединое озеро"

ИСТОЧНИК KP.RU

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