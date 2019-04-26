В честь Дня победы в Петербурге покажут фильм «Летят журавли»
9 мая Синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»» вернет на большой экран легендарный фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова.
Фильм режиссера Михаила Калатозова – знаковая картина оттепельной культуры, которая была снята по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые».
Фильм рассказывает о людях в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В центре киноповести – трагическая история двух влюбленных, Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда.
Их роли исполнили заслуженные артисты Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.
Картина «Летят журавли» стала шедевром операторского мастерства Сергея Урусевского.
Билеты на сайте kinoteatr.ru
ИСТОЧНИК KP.RU