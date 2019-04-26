2019-04-26T21:23:00+03:00
Досуг

В честь Дня победы в Петербурге покажут фильм «Летят журавли»

9 мая зрителей ждут в кинотеатрах объединённой киносети «Формула Кино и Синема Парк»
Петр КИБЕР
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В честь Дня победы в Петербурге покажут фильм «Летят журавли». Фото предоставлено организаторами.В честь Дня победы в Петербурге покажут фильм «Летят журавли». Фото предоставлено организаторами.
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9 мая Синематека «Искусство кино» при поддержке ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм»» вернет на большой экран легендарный фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова.

Фильм режиссера Михаила Калатозова – знаковая картина оттепельной культуры, которая была снята по одноименной пьесе Виктора Розова «Вечно живые».

Фильм рассказывает о людях в чьи судьбы безжалостно вторглась война. В центре киноповести – трагическая история двух влюбленных, Вероники и Бориса, которых война разлучила навсегда.

Их роли исполнили заслуженные артисты Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

Картина «Летят журавли» стала шедевром операторского мастерства Сергея Урусевского.

Билеты на сайте kinoteatr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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