2019-04-26T21:32:02+03:00
Досуг

Певица Монеточка отметит свой день рождения в Санкт-Петербурге программой «21 год на эстраде»

7 июня исполнительница даст концерт в клубе А2 Green Concert
Петр КИБЕР
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Монеточка отметит свой день рождения в Санкт-Петербурге программой «21 год на эстраде». Фото предоставлено организаторами.Монеточка отметит свой день рождения в Санкт-Петербурге программой «21 год на эстраде». Фото предоставлено организаторами.
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Лиза Монеточка — человек или персонаж? Ответ на этот вопрос человечество ищет уже более 20 лет.

Спустя год после выхода альбома «Раскраски для взрослых», примирившего общественность и музыкальных критиков, меломанов и снобов, Лиза снова собирает гостей на искромётное представление.

7 июня Монеточка выйдет на сцену нового для себя масштаба: площадка A2 Green Concert любезно разместит почётных ценителей творчества Лизы, новых адептов, и даже тех, кто просто решил скрасить досуг музыкальным развлечением.

Неизменным останется участие в выступлении верного друга и творческого партнёра Лизы, Вити Исаева. Но на этот раз, помимо него и бэнда, знакомого зрителю прошлых столичных концертов, вы увидите ещё и других неожиданных, а порой и, напротив, горячо ожидаемых гостей.

Программа «21 год на эстраде» — это то, что нужно! Сюрпризы, улыбки и хорошее настроение можете не приносить с собой — всё это включено в стоимость билета и положено каждому зрителю.

До встречи, дорогие друзья!

7 июня, 20.00. Клуб А2, пр. Медиков, дом 3. Билеты: monetochka.live

ИСТОЧНИК KP.RU

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