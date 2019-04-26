2019-04-26T21:38:45+03:00
Досуг

12 мая в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина покажут мюзикл «Бармалей»

Для малышей с проблемами слуха, представление будет идти с сурдопереводом
Петр КИБЕР
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12 мая в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина покажут мюзикл «Бармалей». Фото предоставлено организаторами.12 мая в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина покажут мюзикл «Бармалей». Фото предоставлено организаторами.
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Музыкальное хулиганство по мотивам произведений Корнея Чуковского оценят все те, кто ждет от театра зрелищности и захватывающего действия. Встреча с героями, знакомыми с детства, принесёт немало открытий. А музыкальные темы, созданные гениальным композитором Георгием Фиртичем, зададут спектаклю живой и безудержно весёлый ритм.

- Что главное в мюзикле? Правильно, музыка. Одновременно с литературным источником нас вдохновил знаменитый мультфильм Давида Черкасского «Доктор Айболит», в котором звучат великолепные музыкальные произведения Георгия Фиртича. Отчего-то они оказались незаслуженно забытыми сегодня, но мы исправим ситуацию, - говорит режиссер спектакля Илья Архипов.

Каждая из этих композиций - невероятно характерная, эмоционально наполненная и завершённая. Они написаны будто специально для сцены. В них - целая кладезь для актерских импровизаций. А в сочетании со сказками Чуковского получается искренняя и заводная история.

В спектакле заняты: заслуженный артист России С. Шалагин, С. Ленков, Л. Губиева / А. Пижель, В. Шалагина, К. Шлюев, С. Никитин, А. Круковский, П. Плавская, Е. Селиванова, А. Иванов, Н. Зверев

Режиссер-постановщик — Илья Архипов

Категория: 6+

Продолжительность: 1 час без антракта

Уважаемые зрители! Показ спектакля 12 мая пройдет с сурдопереводом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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