5 мая и 2 июня в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина покажут музыкальный спектакль «Рикки-Тикки-Тави»

Захватывающая история храброго мангуста по имени Рики-Тики-Тави воплотилась на сцене Театра Эстрады в стилистике современного Болливуда! Маленьким зрителям спектакль поведает о доблести, дружбе, верности своему слову, необходимости защищать слабых и с уважением относиться к старшим. Родителям же спектакль напомнит о классике индийского кинематографа. По замыслу режиссера храбрый мангуст Рикки попадает не в семью англичан, а в семейство раджи, и становится лучшим другом наследника престола. Таким образом, война, которую в одиночку будет вести герой, приобретает невиданный размах и иносказательный смысл – речь в спектакле пойдет о противостоянии царей людских и царей змеиных. А значит, о противостоянии двух миров: человеческих ценностей, высоких идеалов и - змеиных принципов: лжи, коварства, обмана.

В спектакле заняты: Никита Бревнов, Дарья Алексеева, Ренат Шавалиев / Константин Шлюев, Варя Шалагина / Мария Мукупа, Дмитрий Давыдов, Светлана Плащевская, Юлия Тикко, Ольга Красных / Юлия Романова, Ри Виноградова, Яна Кузнецова, Екатерина Селиванова, Виталий Исаков, Дмитрий Мамонов

Хореограф-постановщик - Ирина Ляховская. Художник по свету - Татьяна Яцюк. Музыкальный руководитель – Р. Виноградова. Режиссер-постановщик — Илья Архипов.

Начало в 12.00. Категория: 6+. Продолжительность: 50 минут без антракта.