Материнский капитал в Петербурге в 2019 году: кому положен, сколько можно получить

Региональный материнский капитал – это форма поддержки для тех петербурженок, кто стал мамами в третий раз или больше. Но потратить его впустую не получится: выделяются деньги на вполне определенные цели. Каков сейчас размер капитала и как его можно использовать – разбираемся в петербургском законодательстве.

ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ

Начнем с того, что по закону «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», право на выплату получает женщина, родившая или усыновившая третьего, а также четвертого или всех последующих детей (если до этого она местный сертификат не получала – прим. авт.) в период с начала 2012-го, когда действие закона вступило в силу. Главное, чтобы у нее была местная прописка.

То есть, если троих вы родили до 2021 года, а сейчас на свет появился четвертый, то вы все равно имеете право на выплату. Но только один раз - пойдете за пятым, местного капитала уже не будет.

Обратите внимание, деньги выплачиваются вне зависимости от федерального маткапитала. Пока что программа рассчитана до 31 декабря 2021 года, но, возможно, ее снова продлят, как это случалось ранее.

ТОЛЬКО СЕРТИФИКАТОМ

Обналичить региональный материнский капитал нельзя, но в отличие от федерального, его можно использовать сразу после рождения малыша. Кроме того, средства можно разделить, то есть оплатить ими сразу несколько направлений, например, улучшение жилищных условий и образование детей.

Получить сертификат вы можете до момента, пока малышу не исполнится три года. Сейчас его размер составляет 154 тысячи 347 рублей 12 копеек. Следующая индексация будет с нового года. Размер капитала определяется на момент подачи документов. То есть, если вы родили в 2017-м, а получить средства собрались лишь сейчас, то сумма будет больше, чем на момент рождения. При этом уже выданные сертификаты не индексируются.

Еще один важный момент: сертификат – это именной документ, и должен быть оформлен только на имя матери. Мужчина может претендовать на средства лишь, если он единственный родитель. Во всех остальных случаях он только представляет интересы супруги по нотариально заверенной доверенности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Не секрет, что в Петербурге сложная ситуация с выделением участков земли, которые предусмотрены для многодетных семей федеральным законодательством. Город договаривается с Ленобластью, чтобы петербуржцы получали участки на территории этого региона, но процесс идет очень медленно. Поэтому сейчас многодетные семьи, проживающие в Санкт Петербурге, могут обратиться за получением сертификата на «Земельный капитал». С его помощью можно возместить расходы после покупки участка для дачного строительства. Причем на территории все России, вне зависимости от региона.

Земельный капитал в Санкт Петербурге на 2019 год составляет 355 660, 21 рубля. Сумма индексируется (кроме уже выданных сертификатов – прим.авт.) При этом, если участок будет стоить меньше, неиспользованные средства выдавать не будут.

Чтобы получить земельный капитал, нужно встать на учет граждан России, нуждающихся в земельных участках для дачного строительства и потом обратиться за получением сертификата.

КОНКРЕТНО

На что можно в 2019 году потратить региональный материнский капитал

- Улучшение жилищных условий, в том числе погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам на приобретение или строительство жилья. При этом квартира или дом, в покупку которых вложены деньги обязательно должны находиться на территории Петербурга или Ленинградской области. Ипотеку так же можно погашать из этих средств.

- Дачное строительство.

- Получения ребенком образования вне зависимости от типа, вида, организационно-правовой формы учебного заведения (главное, чтобы была лицензия)

- Медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, высокотехнологичную медицинскую помощь.

- Приобретение путевок для детей - одних или с родителями в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, расположенные на территории России, включая оплату проезда.

- приобретение пассажирского автомобиля, в паспорте которого указана организация-изготовитель или сборочный завод, расположенные на территории России.

- приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой.