ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленобласти увеличил выдачу розничных кредитов на 40%

Начальник управления розничных продаж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Сергей Кульпин на пресс-конференции в понедельник подвел итоги работы банка ВТБ за первый квартал 2019 года. Так, розничный кредитный портфель увеличился на 5% и превысил 236 млрд рублей. Всего же за это время ВТБ выдал более 21 тыс. кредитов наличными на сумму 16,5 млрд рублей, на 38% увеличив результат по сравнению с январем-мартом 2018 года. Портфель в этом сегменте превысил 90,8 млрд рублей.

Что касается выдачи ипотеки, то этот показатель увеличился на 43%. Как отметил Кульпин, клиенты ВТБ оформили более 4,7 тыс. жилищных кредитов на сумму 14,1 млрд рублей. Доля сделок на вторичном рынке недвижимости выросла более чем на 10%. Ипотечный портфель ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года увеличился на 6% и превысил 125,3 млрд рублей.

Количество оформленных кредитных карт выросло в 2,5 раза - до 22 тыс. штук. В рамках автокредитования выдачи составили более 1,5 млрд, что на четверть превышает результат первого квартала прошлого года.

Портфель привлеченных средств населения ВТБ с начала года увеличился на 4% и превысил 443,1 млрд рублей. Из них портфель инвестпродуктов составил 61,5 млрд руб. (+25% с начала года).

В рамках зарплатных проектов за первые три месяца ВТБ выдал около 36 тыс. карт. Портфель по этому направлению составил более 538 тыс. карт.

- ВТБ продолжает наращивать показатели по ключевым направлениям розничного бизнеса, - отметил Сергей Кульпин. - Мы планируем сохранять высокие темпы кредитования и привлечения средств за счет развития продуктовой линейки и улучшения качества сервиса во всех каналах обслуживания.

В первом квартале ВТБ завершил подготовительную работу к началу выдач в Санкт-Петербурге Единой карты петербуржца, а также обеспечил запуск кампусного (студенческого) приложения ЕКП в Северо-Западном институте управления РАНХиГС.

В 2019 году банк увеличил количество отделений, оборудованных для приема биометрических данных клиентов. Такая возможность предоставлена в 15 офисах ВТБ в Санкт-Петербурге и Выборге Ленинградской области. К середине года планируется подключить к Единой биометрической системе еще 35 офисов, до конца 2019 года − охватить всю сеть.