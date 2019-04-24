Лошади объединяют мир: в «Экспофоруме» пройдет главная конная выставка России

Ежегодно проект объединяет лучших коннозаводчиков, владельцев лошадей, производителей товаров для лошадей и всадников, специалистов отрасли, спортсменов и любителей верховой езды. Главная цель мероприятия – сохранение и поддержание традиций и культуры конного дела в стране, популяризация лошадей российского разведения для спорта, работы в АПК и активного отдыха, развитие племенной работы в России и за ее пределами.

Все четыре дня на главном манеже будут проходить показательные шоу, монопородные выставки, ежедневный парад пород, костюмированные представления конных клубов, спортивные состязания с участием более 200 лошадей 20 пород отечественного разведения: ахалтекинской, буденновской, владимирской, донской, орловской рысистой, терской, тракененской, и других. Лучшая лошадь – победитель ринга чемпионов – станет Абсолютным чемпионом «Иппосферы». Зрители смогут выбрать самую красивую лошадь выставки, лучшее показательное выступление каждого дня, лучшего берейтора ринга в ежедневном параде пород. Для желающих поближе познакомиться с лошадьми будет работать открытая конюшня.

Впервые на манеже породные чемпионаты выставки будут сменяться соревнованиями Международного турнира по конкуру CSI3*-W «Кубок Президента» – этапа Кубка мира. Ведущие российские и иностранные спортсмены поборются за очки Всемирного рейтинга по конкуру Longines – одного из основных критериев отбора на Олимпийские игры. Соревнования пройдут под контролем оргкомитета с участием представителей Федерации конного спорта Санкт-Петербурга и международного соревнования Tallin Horse Show. В составе судейской коллегии – высококвалифицированные специалисты, обладатели международной и всероссийской категории, ведущие судьи из Германии, Эстонии, Польши и России.

Впервые экспозиция выставки будет представлена самостоятельными тематическими разделами. В «ИппоЭКСПО» более 100 участников из 6 стран покажут новинки ведущих производителей: амуницию и экипировку для конного спорта и верховой езды, товары для всадников и для ухода за животными, сопутствующую продукцию по специальным ценам. Среди экспонентов – компании «Фолиант», «Биокор», «Ладога +», «Первая конная мануфактура» и др.

«ИппоСПОРТ» покажет международные соревнования и показательные выступления спортсменов-любителей, а в пассаже «Экспофорума» развернется галерея «ИппоАРТ», где можно будет посмотреть работы молодых фотографов и художников, посвященные лошадям. Образы лошадей в искусстве вдохновят посетителей выставки на участие в мастер-классах, викторинах и презентациях раздела «ИппоФЕСТ» – интерактивной зоны, рассчитанной для семейного отдыха. Программа показательных выступлений и театрализованное представление с элементами джигитовки «Вольный ветер» на большом манеже не оставит зрителей равнодушными.

В зоне «ИппоВЕТ» будут размещены экспозиции ведущих клиник, диагностического оборудования, расходных материалов, профессиональных средств по уходу за лошадьми, ветеринарной продукции, производителей кормов и кормовых добавок.

ИппоБИЗНЕС - деловая программа выставки соберет более 2000 экспертов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодный Международный конгресс «Здоровье лошади» объединит специалистов и коневладельцев на сессиях, посвященных племенному делу, репродуктивному здоровью животных. Ключевой семинар конгресса в этом году будет посвящен болезням шеи и спины лошади. В числе спикеров – доктор ветеринарных наук, международный специалист по болезням лошадей, почетный профессор МГАВМиБ им. К. И. Скрябина Миломир Ковач и другие специалисты.

В рамках конгресса впервые пройдет Международная конференция «Состояние и перспективы развития национального коннозаводства и конного спорта», проблематику обсудят ведущие эксперты ВНИИК, руководители и владельцы конных заводов, зоотехники, селекционеры из России и стран ближнего зарубежья. Впервые пройдет Международная конференция молодых ученых, а традиционный Международный ветеринарный форум «Конетолк» будут сопровождать мастер-классы по подбору седла и по кинезиотейпированию лошадей.

Национальная федерация иппотерапии и адаптивного конного спорта организует на «Иппосфере» XI Всероссийскую иппотерапевтическую конференцию «Реабилитация с помощью лошади в системе адаптивной физической культуры», получившую международный статус HETI Forum Russia. Эксперты оценят итоги 25-летнего опыта использования иппотерапии в России, рассмотрят вопросы подготовки паралимпийцев и терапевтических лошадей, взаимодействия с органами соцзащиты.

Председатель комитета по вольтижировке Федерации конного спорта Санкт-Петербурга Оксана Савельева проведет мастер-класс «Вольтижировка – ключ к успеху всадника». Спортсмены-вольтижеры КК «Лизар» и КСК «Охта» покажут упражнения для повышения мастерства всадника в конкуре и выездке. Запланированы мастер-классы по гимнастике и массажу лошадей, а также презентация «От любви к лошади к спасению жизни», посвященная поиску пропавших людей с применением лошадей на основе опыта добровольцев отряда «Лиза Алерт».

По итогам выставки награды получат лошади – лучшие представители пород, лучшие специалисты, призами отметят исполнителей самых эффектных номеров показательных выступлений по итогам каждого дня, а также самую молодую лошадь выставки («Надежда Иппосферы») и самую старшую («Орден почета Иппосферы») и др. Для представителей СМИ будет действовать номинация «За вклад в популяризацию верховой езды».

Впервые в рамках «Иппосферы» будет работать Школа волонтеров. Юноши и девушки, прошедшие обучение в конноспортивном клубе FREERIDE, примут активное участие в проекте. Они смогут помогать как кураторам рингов, так и посетителям с ограниченными возможностями, семьям с детьми. Для юных посетителей готовятся дополнительная программа: квест по конным профессиям, мастер-классы по росписи сувениров, плетению лошадок из сена, рисованию («Я рисую лошадь») и др.

«Мы рады, что конные выставки, работа породных ассоциаций и федераций конного спорта способствуют возрождению интереса к коневодству и конному спорту на государственном уровне. «Иппосфера» проходит в соответствии с международными практиками и стандартами и является важной площадкой для обмена опытом и информацией в отрасли. Это самое больше событие для всех любителей лошадей! Девиз выставки в этом году – «Лошади объединяют мир!», – отмечает руководитель проекта «Иппосфера» Евгения Филиппова.