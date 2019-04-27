Звездочки Dance Open зажгутся в Эрмитажном театре

На курсе XVIII сезона, недавно стартовавшем в репетиционных залах Театра балета имени Леонида Якобсона, занимаются ученики из России, США, Китая, Франции, Германии, Литвы, Эстонии, Республики Беларусь.

С благодарностью и трепетом, буквально «из ног в ноги», пытаясь не упустить ни единого оттенка движения, внимают своим звездным репетиторам трогательные ученики, мечтающие о великой сцене. Согласно сложившейся фестивальной традиции, мастер-классы для студентов балетных школ мира проводят солисты ведущих театров и сильнейшие преподаватели балетного Петербурга.

Итогом и кульминацией насыщенной рабочей недели 28 апреля станет, пожалуй, самый эмоциональный и волнительный смотр сезона – Гала юных звезд Dance Open на блистательной сцене Эрмитажного театра.

Концертные номера юных артистов, на которые у многих ушли месяцы тщательной подготовки, в петербургских балетных классах совершенствуются на глазах: за считанные дни они обогащаются новыми нюансами, яркими эффектными деталями, а порой создаются заново – настолько сильны впечатления учеников от работы с мастерами фестивального курса.

Если вам хоть раз в жизни посчастливилось стать зрителем этого Гала, то вы знаете, как бывает светло, когда зажигаются новые звезды.