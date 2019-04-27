2019-04-29T16:03:24+03:00
Досуг

Звездочки Dance Open зажгутся в Эрмитажном театре

Ежегодно в международной образовательной программе крупнейшего в России хореографического форума – фестиваля балета Dance Open– принимают участие десятки юных студентов балетных школ из разных стран мира
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Ученики мастер-классов Dance Open XVIII сезона и их учителя - заслуженная артистка России, педагог-репетитор Мариинского театра Эльвира Тарасова и лауреат национальной премии "Золотая Маска", премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов. Фото Владимира ЧеренковаУченики мастер-классов Dance Open XVIII сезона и их учителя - заслуженная артистка России, педагог-репетитор Мариинского театра Эльвира Тарасова и лауреат национальной премии "Золотая Маска", премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов. Фото Владимира Черенкова
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На курсе XVIII сезона, недавно стартовавшем в репетиционных залах Театра балета имени Леонида Якобсона, занимаются ученики из России, США, Китая, Франции, Германии, Литвы, Эстонии, Республики Беларусь.

С благодарностью и трепетом, буквально «из ног в ноги», пытаясь не упустить ни единого оттенка движения, внимают своим звездным репетиторам трогательные ученики, мечтающие о великой сцене. Согласно сложившейся фестивальной традиции, мастер-классы для студентов балетных школ мира проводят солисты ведущих театров и сильнейшие преподаватели балетного Петербурга.

Итогом и кульминацией насыщенной рабочей недели 28 апреля станет, пожалуй, самый эмоциональный и волнительный смотр сезона – Гала юных звезд Dance Open на блистательной сцене Эрмитажного театра.

Концертные номера юных артистов, на которые у многих ушли месяцы тщательной подготовки, в петербургских балетных классах совершенствуются на глазах: за считанные дни они обогащаются новыми нюансами, яркими эффектными деталями, а порой создаются заново – настолько сильны впечатления учеников от работы с мастерами фестивального курса.

Если вам хоть раз в жизни посчастливилось стать зрителем этого Гала, то вы знаете, как бывает светло, когда зажигаются новые звезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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