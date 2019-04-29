Театр-фестиваль «Балтийский дом» проведет акцию для зрителей: все билеты по единой цене

Мир! Май! Театр! В преддверии весенних праздников Театр-фестиваль «Балтийский дом» сделает своим зрителям подарок – все билеты на все вечерние спектакли майского репертуара (с 1 по 31 мая) по единой цене – 500 рублей. Акция пройдет 30 апреля с 12.00 до 23.59.

Приобрести билеты можно на сайте и в кассе театра, театральных кассах города.

Театралы всего города, покупайте! Спектакли для всех:

- В афише есть и премьеры: «Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко» – спектакль Андрея Прикотенко и «Олимпия» – совместный проект Театра-фестиваля «Балтийский дом» и Русского театра Эстонии.

- Нельзя пропустить «Макбет» (14 мая) в постановке известного европейского режиссера Люка Персеваля. Это спектакль, пронизанный атмосферой мистического триллера, в центре которого самое сокровенное и самое опасное – интимные отношения между Мужчиной и Женщиной.

- Любители Михаила Булгакова могут провести три вечера с его героями: «Мастер и Маргарита» (12 мая), «Театральный роман» (22 мая) и «Зойкина квартира» (24 мая).

- Все любителям классики посвящается: «Анна Каренина» (16 мая), «Сирано де Бержерак» (19 мая) и «Милый друг» (23 мая).

Полный список спектаклей, участвующих в акции, опубликован на сайте театра.

Таким образом, весенняя акция, которая уже не в первый раз пройдет в театре, даст петербуржцем и гостям города возможность приобрести билеты и для себя, и для друзей, и в подарок.