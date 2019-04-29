В Петербурге пройдет выставка народных промыслов и ремесел

С 24 по 26 мая 2019 года в ТРК «Питер Радуга» будет работать Выставка народных художественных промыслов и ремесел. Петербургские мастера покажут украшения, галантерею, посуду, одежду, игрушки и сувениры ручной работы, проведут творческие занятия для всех желающих.

Мероприятие представит производственный потенциал города в сфере народных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства, будет способствовать популяризации народного искусства и развитию предпринимательства, станет профессиональной площадкой для продвижения продукции. Здесь наградят победителей конкурса профессионального мастерства среди мастеров народных художественных промыслов и ремесел.

На выставку приедут 40 мастеров-производителей из Санкт-Петербурга – представителей народных художественных промыслов и ремесел. Участники презентуют ювелирные украшения, в том числе созданные по авторским моделям, изделия из натуральной кожи: галантерею, сумки, рюкзаки, охотничьи принадлежности, художественный текстиль и товары для дома из льна и хлопка, вышивку, деревянные картины и сувениры, стеклянные, мраморные, керамические, фарфоровые и оловянные изделия, куклы, платки и др.

Среди участников – известные в Петербурге и за его пределами бренды BOR.N jeweler, Dimanche, Eichwald, FilLart, Matreshka4you, Rita-Rita, «Акристо», «Золотая ива», «Лазерный дизайн», «Меховой стиль», «Невская вышивка», «Невские ремесленные палаты», «Потешный промысел», «Ремесленная слобода», «Русская береста», «Скудельник», «Творческая мастерская «Адама» и др.

Dimanche украсит выставку сумками и аксессуарами из натуральной кожи в подарочной упаковке – изделия производителя знают в России, Беларуси, Казахстане и даже в Великобритании. Профессиональный художник, почетный член Ассоциации народных художественных промыслов Санкт-Петербурга Вера Выставочкина покажет комплекты своих знаменитых матрешек, отличающихся качеством и неповторимой красотой. Елена Ферсман, которая преподает в школах технику мокрого валяния, представит фактурные валяные изделия из экологически чистых материалов, а «Деловая Петербурженка» Маргарита Фомина познакомит гостей с украшениями из поделочных камней с эффектом памяти.

В выставке примет участие действующая с 1990 года мастерская «Адама» – единственная в Европе, занимающаяся возрождением византийской скульптуры в миниатюре по технологии ручного литья из олова. «Золотая Ива» продемонстрирует разнообразные изделия из лозы. Компания работает в городе с 1991 года, сотрудничает с центрами для людей с ограниченными возможностями.

Все три дня для посетителей будут проходить тематические мастер-классы. Каждый сможет изготовить своими руками памятный сувенир – произведение декоративно-прикладного искусства. Организаторы запланировали более 15 активностей на любой вкус: декупаж и роспись по дереву, техника золочения, изготовление плетеных браслетов и брелоков из кожи, оловянное литье, поморские козули, надглазурная роспись фарфора, изготовление бижутерии, лаковая миниатюрная живопись, русская народная роспись, лепка игрушки из глины, техника вышивания на бумаге, макроме, плетение из лозы, изготовление тряпичной славянской куклы.

В создании рукотворных шедевров гостям помогут представители ООО «Совместное предприятие Лазертех», ООО «Невские ремесленные палаты», СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры», благотворительного фонда «Нить добра», Центра социальной адаптации «Лада», а также индивидуальные предприниматели Выставочкина В. Г., Андреева Е. С., Земсков С. Ю., Курганова А. А., Фомина М. В., Ферсман Е. В. и др.