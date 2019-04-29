Запланируй счастье: высокие технологии помогут стать родителями

Это медицинское учреждение не нуждается в особых представлениях. Более четверти века здесь успешно решают самые сложные и деликатные проблемы репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Другими словами, помогают бесплодным парам обрести долгожданное счастье. И, несмотря на то что в Петербурге немало клиник, в которых можно сделать ЭКО, многие из тех, кто мечтает стать родителями, стремятся попасть именно в Городской центр планирования семьи и репродукции.

- Мы одно из первых государственных медицинских учреждений, где стали заниматься вопросами репродукции. За годы работы наши специалисты помогли тысячам пациентов стать мамами и папами крепких и здоровых малышей, - говорит главный врач центра планирования семьи и репродукции Александр Балдин. - В отличие от многих других клиник, в которых репродуктивное здоровье - всего лишь одно из направлений, мы оказываем полный спектр именно профильных услуг. У нас есть гинекологический и урологический кабинеты, кабинеты узких специалистов, клинические отделения и стационар, но самое главное - все врачи работают в единой команде: обследуют пациента, выявляют причину нарушений и выбирают оптимальный метод решения задач.

Главный врач Центра - акушер-гинеколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Балдин.Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня в центре есть все необходимое для выявления и лечения различных нарушений репродуктивной функции. Это большой клинико-диагностический комплекс со своей поликлиникой, современной лабораторией, отделением лучевой диагностики и стационаром, где пациенткам оказывают в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. К слову, оснащение передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование не только точно, но и быстро.

В Центре есть все необходимое для того, чтобы изучить репродуктивное здоровье пары «от и до».Фото: Артем КИЛЬКИН

Работает здесь и отделение патологии беременности для женщин, нуждающихся в пристальном наблюдении докторов за процессом вынашивания ребенка. Кроме того, на базе амбулаторно-поликлинического отделения создан и успешно функционирует кабинет эндокринной патологии у беременных. Его главная задача - выявление и лечение гестационного диабета.

Эндокринологи - далеко не единственные представители «сопутствующих» отраслей медицины, которые трудятся бок о бок с акушерами и гинекологами: круг таких специалистов в центре весьма широк. Каждый из докторов оценивает состояние пациентов «по своему профилю», но всегда через призму будущего материнства… или отцовства!

- У нас представлены все этапы и возможности для восстановления репродуктивного здоровья как женщин, так и мужчин, - добавляет Александр Балдин. - Такой подход гарантирует пациентам удобство, экономию времени и, самое главное, эффективность решения их проблем в короткие сроки.

Будущим мамам здесь оказывают все виды медицинской помощи.Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 45 процентов женщин, обратившихся для лечения бесплодия в Центр планирования семьи и репродукции, становятся мамами. Это очень высокий показатель, который соответствует данным мировой статистики. Сделать ЭКО здесь можно на коммерческой основе или бесплатно, по полису ОМС. Для многих пациентов это настоящее спасение, ведь эта услуга далеко не всем по карману.

КОНКРЕТНО

Санкт-Петербургский «Центр планирования семьи и репродукции»: улица Комсомола, 4.

Телефон: 8 (812) 670-76-76.

Сайт: cpsr-spb.ru

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