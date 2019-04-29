2019-04-29T19:05:04+03:00
Дом. Семья

Рогатый обочечник: По КАД в Петербурге пробежал бык

Испуганное животное пронеслось по встречной полосе, преодолевая будничные пробки [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге по КАД бежит быкВ Петербурге по КАД бежит быкФото: СОЦСЕТИ
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Жители Петербурга в скором времени перестанут вообще чему-либо удивляться. Городская фауна Северной столицы настолько стала разнообразна, что на улицах уже можно встретить оленей, лис, коз и даже здоровых хряков, которые нежатся на солнышке на газоне на Васильевском острове. Сегодня 29 апреля не маленькую пробку на кольцевой автодороге создал бык. Настоящий рогатый бык.

- Их там обочечников всегда полным-полно, особенно в пятницу вечером, - шутят петербургские автомобилисты.

Бык бежит по КАД в Петербурге .

Около четырех часов дня в понедельник водители, едущие по КАД, заметили рогатое животное, которое неслось по дороге перед съездом на проспект Косыгина. Темно-коричневый бычок скакал вдоль дороги в крайне правом ряду, создавая небольшую пробку. Обалдевшие автомобилисты протирали глаза и лобовые стекла, думая, что это галлюцинация. Но нет.

- То коза по городу ходит, то свинья огромная по Васильевскому острову гуляет, теперь вот бык по КАД... Что происходит? У кого сбежали эти ребята? – удивляются петербуржцы.

В какой-то момент бык перескочил на встречную полосу движения, решив, что так ему бежать легче. По всей видимости, правила дорожного движения не для рогатых парней.

Бык был замечен также на кольцевой недалеко от Колтуши, а после по направлению в Янино. Некоторые отметили, что вероятно животное спешит на свидание к коровам.

- Интересно, что реальный бык на встречке не является причиной пробки, в отличии от различных бараньих стад, держащихся за руль, - отметили автомобилисты поведение животного на дороге.

В действительности рогатый самец был очень перепуган, но несмотря на это не применил свою силу и не стал нападать на автомобили. Неравнодушные автомобилисты сообщили в экстренные службы о необычном участнике движения. Добежал ли до своей цели бычок, пока что не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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