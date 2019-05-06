Итоги Тотального диктанта 2019: в Санкт-Петербурге пятерки получили 1350 человек

Петербург – культурный город, и мы это в очередной раз доказали сами себе и всей стране! На майских праздниках в Северной столице прошла церемония награждения лучших из лучших – грамотеев, получивших высших балл на «Тотальном диктанте-2019». К слову, в этом году их рекордное количество – 1350 человек! Больше – только в Москве. При этом в целом по стране «пятерки» получают 2-3 процента людей.

- В Петербурге диктант написали 11 544 человека, по числу участников акции мы снова занимаем второе место в мире! – заявляют организаторы. - Интерес к акции увеличивается. Для сравнения, в 2018 году проверить себя решились 10 тысяч петербуржцев.

На награждение, пришли и стар, и млад, для многих – «Тотальный диктант» - уже семейная традиция.

- Мы с 11-летним сыном пишем вместе второй год подряд, - делится флорист Юлия Ушакова. – Прививаю Леше любовь к родному языку. В этом году есть чем похвастаться, оба получили пятерки. И вместе же пошли на церемонию награждения.

Для Ушаковых – «Тотальный диктант» - уже семейная традиция. ФОТО: СоцсетиФото: СОЦСЕТИ

Супруги Сазоновы двойную победу отмечали в прошлом году, а сейчас призы получала только одна половинка.

- В этом году текст был сложнее гораздо, - отшучивается Василий Сазонов. – Но я нисколько не расстроен, моя жена хоть и не связана с русским языком, работает бухгалтером, но всегда пишет очень грамотно. Поэтому, я не удивлен, что она держит марку и из года в год получает отличные оценки.

Подведение итогов - самая интересная часть акции. А именно, сбор нелепых и нестандартных ошибок участников. Их, кстати, было на удивление мало.

- Рекордсменов, которые умудрились сделать 50 ошибок, как в 2018-м, не было, - говорят организаторы. - Много насчитали пунктуационных ошибок: вместо вопросительных знаков - точки, а где-то пропускали тире.

С орфографией у петербуржцев дела обстоят лучше. Количество двоек организаторы никогда не подсчитывают, но отмечают - в этот раз их немного.

Но все же некоторые слова вызвали трудности. Например, слово «обаяние» написали через «а», неверно написали слова «пессимистичный», «блистательный» и «апостол». Еще участников смутило словосочетание «Василисин муж».

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