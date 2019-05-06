2019-05-06T17:14:31+03:00
Общество

Финал Пасхального фестиваля Ленобласти «Светлое Христово Воскресение» пройдет 7 мая

Мероприятие состоится в Доме культуры города Кировска
Лилия КОЗЛОВА
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Первый отборочный этап фестиваля прошел в марте-апреле 2019 года.Первый отборочный этап фестиваля прошел в марте-апреле 2019 года.
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Во вторник, 7 мая, в Ленинградской области состоится финал Пасхального фестиваля «Светлое Христово Воскресение», который проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Конкурсанты в возрасте от 7 до 17 лет поборются в этом музыкальном состязании за звание «лучшие из лучших». Награждения будут проходить сразу в нескольких номинациях, уважаемое жюри, прослушав талантливых конкурсантов, определит победителей. Насладиться ангельским пением детей и подростков и послушать композиции, посвященные светлому празднику Пасхе, можно в 14 часов дня 7 мая в доме культуры города Кировска.

В фестивале «Светлое Христово Воскресение» принимают участие воспитанники музыкальных, воскресных и среднеобразовательных школ, владеющие вокальным искусством, игрой на музыкальных инструментах из всех районов Ленинградской области. Также проводится конкурс рисунков. Стиль музыки и инструментальное сопровождение может быть самым разнообразным. Главное условие – композиции должны быть посвящены Пасхе, празднику Светлого Христова Воскресения.

Пасхальный фестиваль стал всеобластным.

Пасхальный фестиваль стал всеобластным.

Первый отборочный этап фестиваля прошел в марте-апреле 2019 года. Всего он состоял из трех туров. Участники представили свои таланты в гатчинской детской музыкальной школе имени Ипполитова-Иванова, детской школе искусств имени Римского-Корсакова в городе Тихвин, а также в Выборгском Доме Культуры.

Теперь юные одаренные музыканты и певцы готовы выступить в финале для того, чтобы показать все свое мастерство.

- Цель фестиваля – нести добро, свет, тепло и милосердие. Следовать христианским заповедям и открывать новые юные таланты на нашей любимой ленинградской земле, – говорит председатель комитета-организатора Пасхального фестиваля Лира Бурак. – Впервые он прошел среди одаренных детей из школ и учреждений дополнительного образования трех районов, которые входят в состав Выборгской епархии. И затем появилась идея сделать Пасхальный фестиваль всеобластным, поддержку которому оказывает наш комитет и все три епархии РПЦ, которые располагаются на территории Ленинградской области, т. е. также Гатчинская и Тихвинская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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