Светлана Дружинина проговорилась о крестинах сына Елизаветы Боярской

Режиссер Светлана Дружинина недавно приступила к съемкам продолжения своей многосерийной картины «Гардемарины». В Крым неделю назад в числе других исполнителей, прилетел и актер Михаил Боярский, чтобы продолжить линию своего погибшего в прошлых сериях героя шевалье Де Брильи. С четвертой части саги Дружинина решила его «воскресить».

Несколько часов назад режиссер опубликовала у себя в Instagram видео ролик со съемочной площадки и случайно поделилась секретной информацией о внуке Боярского.

lizavetabo True love 5 months!

- Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съёмочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень чётко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нём снимается, спешит. В 10 часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого - на крестинах своего внука, - сообщила Дружинина.

sdruzhinina_official Светлана Дружинина проговорилась о крестинах внука Михаила Боярского

Напомним, буквально вчера Елизавета впервые поделилась с поклонниками фото с участием своего младшего сына Григория, которому исполнилось пять месяцев. Возможно, именно крестины малыша, послужили поводом для этой публикации.