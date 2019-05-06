2019-05-06T17:27:06+03:00
Звезды

Светлана Дружинина проговорилась о крестинах сына Елизаветы Боярской

Режиссер не знала, что выдает секретную информацию
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына.Елизавета Боярская и Максим Матвеев крестили сына.
Изменить размер текста:

Режиссер Светлана Дружинина недавно приступила к съемкам продолжения своей многосерийной картины «Гардемарины». В Крым неделю назад в числе других исполнителей, прилетел и актер Михаил Боярский, чтобы продолжить линию своего погибшего в прошлых сериях героя шевалье Де Брильи. С четвертой части саги Дружинина решила его «воскресить».

Несколько часов назад режиссер опубликовала у себя в Instagram видео ролик со съемочной площадки и случайно поделилась секретной информацией о внуке Боярского.

lizavetabolizavetabo
True love 5 months!
71588 отметок «Нравится»385 комментариевInstagram

- Вот репетируем, готовимся к завтрашнему съёмочному дню. Очень короткий будет у нас съемочный момент. Надо будет очень чётко выполнить его. Потому что Михаил Боярский, который в нём снимается, спешит. В 10 часов вечера он уже должен быть в Москве, а до этого - на крестинах своего внука, - сообщила Дружинина.

sdruzhinina_officialsdruzhinina_official
Светлана Дружинина проговорилась о крестинах внука Михаила Боярского
4397 отметок «Нравится»108 комментариевInstagram

Напомним, буквально вчера Елизавета впервые поделилась с поклонниками фото с участием своего младшего сына Григория, которому исполнилось пять месяцев. Возможно, именно крестины малыша, послужили поводом для этой публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кузнечном переулке не будут строить новый музей Достоевского
Следственный комитет начал проверку после гибели рабочего при прокладке труб
Изрезал ножом и выколол глаза: за спонтанное убийство в Юнтоловском парке петербуржец получил 8 лет тюрьмы
Розенбаум, Герелло и Певцов: стало известно, какие звезды примут участие в концерте на Дворцовой площади 9 мая
С 10 мая по Петербургу будет ходить экскурсионный ретро-автобус
В Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой
6 мая стартует прием заявлений на выдачу Единой карты петербуржца
Участок трассы «Москва-Петербург» в Тосно перекроют из-за шествия на День Победы
Сумку с расчлененным трупом нашли в заброшенном доме в Пушкине
Дом Витцеля в Сестрорецке стал памятником
В Петербурге открылись бесплатные экскурсии на самокатах
Более 3 тысяч коммуналок расселят в Петербурге в 2019 году
Рыбак утонул в Финском заливе, во время ловли корюшки
Чемпионский парад ФК «Зенит» пройдет в Петербурге 26 мая 2019 года
Петербургские скамейки вернутся на улицы города
Три съезда на КАД полностью перекроют на двое суток
Майский гололед: Автобус слетел с трассы в Ленобласти
Петербуржец засадил две квартиры кустами конопли
Мечтами по воде: В Петербурге прошел фестиваль фонариков
Из-за безразличия прохожих в Купчино сгорел автомобиль
В Петербургском пруду поселилась краснокнижная мандаринка
Погода на 6 мая в Петербурге: Утро началось с мокрого снега
В аэропорту Пулково задержаны десятки самолетов из-за загоревшегося в Шереметьево лайнера
В аварии на трассе в Ленобласти пострадали два человека