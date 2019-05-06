«Лидер Групп» объявляет «Зелёный май»
Дополнительную скидку 2 процента на покупку жилья в жилых комплексах "Лидер Групп" могут получить клиенты с одобренным ипотечным кредитом в Сбербанке. Чтобы сэкономить, таким покупателям необходимо всего лишь выбрать понравившуюся квартиру на domclick.ru, подтвердить свой выбор, нажав кнопку «Отправить квартиру на одобрение» и до 31 мая успеть подписать договоры с «Лидер Групп» и Сбербанком.
Кстати говоря, Сбербанком аккредитованы большинство домой «Лидер Групп», поэтому клиенты застройщика могут участвовать во всех максимально выгодных ипотечных программах. Так, в настоящее время банк предлагает субсидированную ипотеку со ставкой 7,4 процента, а также семейную — со ставкой 6 процентов.
Акция действует в жилых комплексах «Балканы», LENINGRAD, «Магеллан», «Колумб», «Нахимов», «Богатырь 3», «Территория 1», «Территория 2», «Территория 3», «Три кита 3», «Сириус В», YOGA 1, YOGA 2, YOGA 3.
ИСТОЧНИК KP.RU
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