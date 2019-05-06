«Она в сильном шоке»: Жительница Петербурга выжила во время авиакатастрофы в Шереметьево
На борту рокового судна, загоревшегося в аэропорту Шереметьево, оказалась и жительница Петербурга. 30-летняя Татьяна Гринберг летела из Москвы в Мурманск к своим знакомым. Сразу же после трагедии о Татьяне стали беспокоиться родственники и близкие. Ее фамилия была в списке пассажиров загоревшегося самолета. Поэтому Гринберг сразу же всех предупредила, что сумела спастись.
- Я жива, всем спасибо, - написала Татьяна. - Эта трагедия унесла жизни, скорблю.
Правда, рассказывать о случившемся женщина категорически отказывается.
- Я не даю интервью, - заявила «КП-Петербург» Гринберг, сбросив звонок. На своей странице женщина позже объяснила свою позицию так: «для кого-то это горячая новость, а для кого-то трагедия».
Татьяна сейчас в шоке
Известно, что Татьяна одна воспитывает дочку. О своем состоянии после ЧП Гринберг рассказала друзьям.
- Я ей позвонил сразу же после ЧП, - рассказал «КП» друг Татьяны Евгений. – С ней все хорошо. Она в сильном шоке. У нее стресс. Но физически, к счастью, она не пострадала. Она сказала мне только: «Со мной все в порядке, я цела». Она была на том самолете. Больше я ее не расспрашивал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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